Com Mano pressionado, Grêmio desafia o favoritismo do Palmeiras no Brasileirão

A segunda eliminação na Arena nesta temporada coloca em xeque o trabalho do técnico Mano Menezes. Desde que o futebol brasileiro retornou após o Super Mundial, o Grêmio - que nas falas do seu comandante, teria uma evolução coletiva garantida - não vem transparecendo confiança. Foram cinco jogos disputados com uma vitória, dois empates e duas derrotas. Buscando dar uma resposta à torcida, o Tricolor viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras, no sábado (26), às 21h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Os dois times vivem um cenário inverso na temporada. Na competição nacional, os paulistas ocupam a 3ª colocação com 29 pontos, a cinco do líder Cruzeiro. Já os gaúchos estão na 13ª posição, com 17 pontos, a três do Santos, primeiro time dentro da Zona de Rebaixamentoe, além disso, o retrospecto recente dos porto-alegrenses jogando no Allianz Parque inclina ainda mais o favoritismo ao Alviverde: nos últimos cinco jogos disputados em São Paulo, o time do técnico Abel Ferreira venceu quatro e empatou um.Entretanto, o Grêmio precisa superar todas as projeções negativasSabendo disso, Mano Menezes deve preparar uma equipe com mais poder no meio-campo.Durante o jogo, o comandante tirou Villasanti - que saiu sob vaias da torcida - podendo indicar uma possível ida do paraguaio para o banco de reservas. Alex Santana seria o substituto. Já na função de criação, Riquelme, elogiado por Mano, e Edenilson disputam a vaga. Na defesa,Assim, a provável escalação gremista tem Volpi; Gustavo Martins, Jemerson (Kannemann), Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana (Villasanti) e Riquelme (Edenilson); Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.Fora das quatro linhas, a direção do Grêmio tem trabalhado para reforçar o elenco. Na quarta-feira, o clubeque estava no Fulham, da Inglaterra. O jogador chegou sem custos e assinou até o final de 2026. O atleta de 30 anos vem para ser uma sombra a Braithwaite após a saída de Arezo para o Peñarol.Com o ataque reforçado, o próximo a se instalar no CT Luiz Carvalho é o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians. O empresário do defensor Renato Bittar em entrevista à rádio Rock e Pop, do Paraguai, informou que o paraguaio- ele estava livre após encerrar seu contrato com o Dínamo, de Moscou