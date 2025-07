Grêmio empata com o Alianza Lima e cai nos playoffs da Sul-Americana

O Grêmio não teve forças para reverter o 2 a 0 sofrido na partida de ida e está eliminado da Sul-Americana de maneira precoce. Nesta quarta-feira (23), o Tricolor empatou com o Alianza Lima-PER por 1 a 1 pela partida de volta dos playoffs do torneio. Este resultado diante de uma Arena mobilizada com 46 mil torcedores presentes, impediu que os gaúchos chegassem às oitavas de final, frustrando os planos do time do técnico Mano Menezes que se despede do torneio. Gustavo martins, para os madantes, e Herán Barcos, igualando para os visitantes, foram os autores dos gols do duelo.

Sabendo da necessidade que a partida trazia, Mano deixou a cautela de lado e resolveu apostar. As fichas foram colocadas no jovem Riquelme, que iniciou entre os titulares, e , neste gesto, o treinador deixou claro o que esperava da sua equipe: ofensividade. Entretanto, o Grêmio não conseguiu ser agressivo na primeira etapa. Tanto o garoto quanto Alysson tentaram, na individualidade, criar oportunidades de perigo, mas não encontraram espaços na defesa peruana.

LEIA TAMBÉM: Grêmio anuncia a contratação de Carlos Vinicius.

Se o Tricolor aparentou nervosismo nas suas ações no primeiro tempo, o Alianza Lima foi o oposto. Mesmo sem assustar Volpi, a estratégia de recuperar a bola no meio-campo - seja com faltas ou roubadas limpas -, igualar na posse de bola e arriscar de maneira despretensiosa para fora da meta gremista, se mostrou assertiva. Visto a ausência de chances claras nos primeiros 45 minutos e um controle da situação por parte do time do técnico Néstor Gorosito.

Mesmo assim, a finalização de mais perigo aconteceu aos 38 com Braithwaite. O atacante ficou com a sobra do escanteio na pequena área e, de cabeça, concluiu fraco e facilitou a vida de Viscara, que encaixou a bola.

Herdando uma primeira parte da partida truncada em que os goleiros não sujaram o uniforme, o segundo tempo começou da melhor maneira possível para o time de Mano. Aos dez minutos, Marlon cobrou um escanteio com perfeição na cabeça de Gustavo Martins. Se impondo sobre o marcador, o camisa 53 tirou com categoria do alcance do arqueiro e abriu o placar, reacendendo as esperanças da torcida.

Empurrados pelo ambiente positivo após gol, os jogadores gremistas se colocaram no campo de ataque e intimidaram o atordoado Alianza Lima. Novamente em uma batida de escanteio, aos 20, André Henrique desviou a bola de casquinha - que passou muito perto da meta adversária. A resposta peruana veio um minuto depois, com Quevedo. O camisa 27 recebeu com liberdade na lateral-direita da área mandante e finalizou rasteiro, exigindo uma ótima defesa de Volpi.

A oportunidade de deixar o agregado empatado e ensaiar uma histórica classificação apareceu ao Grêmio aos 29. Em ótima jogada coletiva entre Braithwaite e Alysson , o jovem invadiu a área e achou André Henrique, que na conclusão acertou a trave. Sem desacreditar da reação, o Tricolor instaurou uma blitz no final de jogo. Aos 37, o camisa 22 dividiu com a marcação dentro da zona perigosa e chutou para mais uma defesa de Viscara. Seguindo a pressão, André dominou com classe o passe de Pavón e concluiu direto no travessão, aos 39.

Para colocar mais uma pitada de drama, aos 45, Zambrano foi expulso após falta em Riquelme e deixou os visitantes com um a menos durante os minutos finais. Porém, mesmo com um a mais durante o restante do jogo, o Grêmio sofreu a facada final. Aos 49, Hernán Barcos, que fez história no clube porto-alegrense, ficou de frente para Volpi e em uma cavadinha, deixou tudo igual no placar com requintes de crueldade.

Com a eliminação decretada, o Tricolor terá apenas o Campeonato Brasileiro no segundo semestre para se preocupar. O próximo enfrentamento é contra o Palmeiras, neste sábado (26), às 21h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada. No atual momento, o time de Mano Menezes é o 13º colocado com 17 pontos.

Grêmio (1) - Volpi; Gustavo Martins (Pavón), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti (Edenilson); Riquelme, Alysson (Amuzu), Cristian Olivera (André Henrique) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.



Alianza Lima-PER (1) - Viscara; Guillermo Enrique, Zambrano (Expulso), Garcés e Trauco; Noriega, Gaibor e Sérgio Peña (Jesus Castillo); Castillo, Quevedo e Paolo Guerrero (Hernán Barcos). Técnico: Néstor Gorosito.



Árbitro - Darío Herrera.