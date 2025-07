Grêmio anuncia a contratação de Carlos Vinicius

O Grêmio anunciou nesta quarta (23) a contratação do centroavante Carlos Vinicius até dezembro de 2026. O jogador chega ao Tricolor sem custos, estava livre no mercado desde o fim do seu vínculo com o Fulham da Premier League, em junho.

Na Europa desde 2017, Carlos Vinicius passou por clubes como Napoli, Benfica, Galatasaray, Tottenham e Fulham. Sua melhor temporada foi no em 2019, atuando pelo Benfica ele marcou 24 gols e deu 10 assistências em 47 jogos.



O jogador de 1,90 chega para dar mais uma opção no ataque. O Grêmio estava atrás de outro camisa nove desde o empréstimo de Arezo ao Peñarol. O atleta de 30 anos vai disputar vaga com Braithwaite e André Henrique. Essa é a segunda contratação da equipe para esse segundo semestre da temporada. O técnico Mano Menezes havia pedido também um meia e um primeiro volante.