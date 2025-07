Acreditando na 'mística', Grêmio decide futuro na Sul-Americana

O Grêmio recebe o Alianza Lima pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena. Na coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no último sábado(19), o técnico Mano Menezes afirmou que vai se apoiar um pouco na mística para reverter o 2 a 0 contra o time peruano. O treinador lembrou que das três vezes que a equipe buscou uma vantagem de dois gols ou mais na história recente, duas foram com o próprio Mano e uma quando Luiz Felipe Scolari estava na casamata. Agora coordenador técnico, Felipão vai unir forças com o atual técnico nesta noite.

Com Felipão, o Tricolor devolveu o 2 a 0 sofrido contra o histórico time da Portuguesa no Morumbi para conquistar o Brasileiro de 1996. No último ano da primeira passagem do atual treinador, em 2007, o Grêmio alcançou a façanha em duas oportunidades diferentes. A primeira foi contra o Caxias, pelo Gauchão daquele ano. O tricolor perdeu a partida de ida na Serra por 3 a 0 e aplicou uma goleada de 4 a 0 em casa para se classificar à final do torneio. A outra foi na campanha do vice-campeonato da Libertadores. Na partida de volta das quartas, a equipe devolveu o 2 a 0 sofrido contra o Defensor no Uruguai para levar aos pênaltis e avançar à semi contra o Santos.

Para tentar aplicar a virada pela terceira vez, o treinador afirmou que vai usar uma equipe que propicie mais oportunidades no ataque. Um dos três volantes usados nas formações que começaram os dois últimos confrontos deve dar a espaço a Cristaldo na criação das jogadas. A provável escalação tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana (Villasanti), Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

Nesta terça (22), o clube encaminhou a contratação do atacante Carlos Vinicius. O jogador de 30 anos vem para ser opção a Braithwaite. Sem contrato, seu último clube foi o Fulham, da Inglaterra. Outra novidade é o retorno aos treinos do volante Carballo após regressar de empréstimo por dez meses junto ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos. No entanto, o atleta não está inscrito na Sul-Americana, mas poderá ser relacionado no Brasileirão. Além disso, a direção está negociando a contratação do lateral-direito Mayke junto ao Palmeiras, a negociação pode envolver uma troca pelo goleiro Gabriel Grando.