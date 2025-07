Arias se despede do Fluminense com agradecimento e prometendo voltar: 'não é um adeus'

De malas prontas para concretizar o sonho de jogar no futebol europeu, o meia-atacante colombiano Jhon Arias usou suas redes sociais para agradecer ao Fluminense. Na mensagem, uma promessa de retorno no futuro com um "até breve". Jogador vai se apresentar ao inglês Wolverhampton.

O atleta fez um post com uma foto ao lado das taças que conquistou com clube, dentre elas a da Copa Libertadores da América de 2023. A publicação em tom emotivo também contou com"Obrigado por tudo Fluminense FC. Serei eternamente grato", iniciou seu post o jogador,. Ele tentou não esquecer de ninguém. "A cada treinador (Marcão, Abel Braga, Fernando Diniz, Mano Menezes, Renato) e suas comissões. Aos profissionais das áreas de fisioterapia, fisiologia, preparação física, nutrição, psicologia, scout, análise de vídeo, segurança, limpeza, refeitório, rouparia..."Arias não escondeu que foi muito bem recebido por todos no Fluminense e frisou que isso auxiliou sua rápida adaptação. O agradecimento, claro, foi além. "A todos meus companheiros e amigos que convivi durante todo o meu tempo no clube, criamos grandes parcerias e fizemos história juntos. Ao presidente Mário, Matheus, Paulo Angioni e todo os membros da diretoria", seguiu,. "E a vocês torcida tricolor, por me demonstrar tanto amor, seja na rua, nos hotéis, aeroportos, no Maracanã ou qualquer canto do mundo. Por me ensinar o que é ser Fluminense e ter orgulho de ser tricolor. Não é um adeus. Até breve. Saudações tricolores!"