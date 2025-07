Inter vence o Ceará com atuação consistente e se distancia do Z-4 do Brasileirão

Em uma manhã de domingo (20) que misturou frio e neblina no Beira-Rio, o Inter venceu o Ceará por 1 a 0 e conquistou a segunda vitória seguida na competição. Se na última partida havia vencido sem praticar um bom futebol, contra o "Vozão" foi diferente - os comandados pelo técnico Roger Machado tiveram um bom volume de jogo desde o início e, mesmo com o placar mínimo, mereceram os aplausos dos mais de 30 mil torcedores presentes. O gol marcado por Alan Patrick coloca o Inter na 12ª colocação, com 17 pontos nesta 15ª rodada, ultrapassando o rival Grêmio e entrando em zona de Sul-Americana.

O primeiro tempo foi marcado por muitas chances claras. Com menos de 30 segundos após a bola rolar, Wesley já apresentou as credenciais alvirrubros. O atacante recebeu um ótimo passe de Alan Patrick e, dentro da área, finalizou com muito perigo para a defesa de Bruno Ferreira. E a resposta cearense veio logo depois, aos três. Na ocasião, Galeano ficou com o cruzamento de Pedro Henrique e escorou para Lucas Lima, que bateu rasteiro no pé da trave esquerda de Rochet.

Sem recuar as linhas, o time de Roger Machado manteve a pressão inicial. Aos sete, novamente o Camisa 10 do Inter se desvencilhou da marcação e encontrou Aguirre entrando livre pela direita. Na conclusão, o lateral acertou a trave. Mas a blitz não terminou. Em um ótimo passe de Carbonero, Bruno Henrique se viu de frente para o gol, e mesmo em ótimas condições para marcar, não pegou como gostaria na bola e ficou fácil para Ferreira espalmar.

Aos 13, foi a vez do Vozão quase marcar. Em uma ausência de comunicação da zaga, Galeano proferiu um chute de calcanhar de dentro da pequena área e acertou a trave. Os olhares dos torcedores presentes no Beira-Rio se assemelhavam aos dos apreciadores de tênis: se mexiam de um lado para o outro conforme a resposta dos competidores. O Alvirrubro teve outra chance, desta vez com Borré, aos 15. O colombiano recebeu nas costas da defesa e na conclusão o goleiro voltou a adiar a abertura do placar.

Entretanto, a bola que se recusou a entrar, aos 22, não conseguiu resistir ao inevitável. Em uma ótima jogada individual do camisa 19 - deixou Matheus Bahia no chão -, o centroavante inverteu os papéis e pifou Alan Patrick, que muito livre na pequena área, só teve o trabalho de empurrar para a rede e colocar o 1 a 0 no placar.

O lance mais polêmico da primeira etapa aconteceu aos 43 minutos. Pedro Raul aproveitou o passe de Matheus Araújo e emendou uma bomba para igualar o marcador. Mas o árbitro assinalou falta para o Ceará, ignorando a vantagem aproveitada pelos visitantes e o gol foi anulado.

No primeiro minuto da segunda etapa, Alan Patrick pifou Borré, que, de frente para o arqueiro, finalizou lentamente para fora. Esta foi a única chegada durante os 20 minutos da etapa complementar, que foi marcada por um Alvirrubro que administrou o resultado de maneira confortável.

As chances de gols foram quase nulas. O Alvirrubro se defendeu bem e pouco sofreu. O Ceará tentou ser produtivo e assustou aos 39, com uma ótima cabeçada de Pedro Raúl que marcou o travessão de Rochet. Mas não houve pressão dos visitantes mesmo com a necessidade de reverter o placar adverso. O árbitro decretou o final da partida aos 50 minutos.

O Colorado reaparece em campo na próxima quarta-feira (23), às 21h30min, na Vila Belmiro, no litoral paulista, para enfrentar o Santos. O duelo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inter (1) - Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique (Luis Otávio), Thiago (Diego Rosa) e Alan Patrick; Carbonero (Bruno Tabata), Wesley (Gustavo Prado) e Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Ceará (0) - Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Matheus Araújo e Lucas Lima (Lourenço); Pedro Henrique (Bruno Tubarão), Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Árbitro - Davi de Oliveira Lacerda.