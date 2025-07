Grêmio sai atrás do placar, mas consegue reagir e fica no empate com o Vasco pelo Brasileirão

A primeira vitória do Grêmio após o retorno do futebol brasileiro ainda não aconteceu. Neste sábado (19), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor ficou no empate em 1 a 1 com o Vasco em mais uma partida fraca do time do técnico Mano Menezes. A equipe gaúcha saiu atrás do placar com o gol de Lucas Freitas, mas Gustavo Martins igualou o marcador e deu um ponto aos gremistas. O resultado deixa, por enquanto, os porto-alegrenses na 12ª colocação com 17 pontos e não os distancia de forma segura da zona de rebaixamento.

O ambiente no estádio foi de muita pressão sobre o time do técnico Fernando Diniz desde os primeiros minutos de partida. A maior das insatisfações foi dirigida a Lucas Freitas e João Victor, dupla de zagueiros que foi muito contestada na goleada sofrida por 4 a 0 para o Independiente del Valle-EQU pela Sul-Americana no meio de semana.

Com a confiança lá embaixo, a defesa vascaína foi muito exigida nos primeiros 20 minutos. Aos quatro, Freitas errou e permitiu que Braithwaite arrancasse livre, assim, escorando para Edenilson que deixou para Cristian Olivera finalizar com força para a defesa de Léo Jardim. A superioridade inicial gremista refletiu em outra grande oportunidade com o dinamarquês aos dez. O centroavante recebeu o cruzamento do escanteio e cabeceou na pequena área para mais uma defesa do goleiro cruzmaltino. Encerrando a blitz do Tricolor aos 19, Kike finalizou de longe e exigiu outra aparição do arqueiro, que mandou para escanteio.

A falta de eficiência do Grêmio quase custou caro, duas vezes. Passada a metade do segundo tempo, o jogo ficou marcado pela falta de brilhantismo de ambos os times. Aos 34, em um momento de rara felicidade na oportunidade inaugural dos mandantes, Hugo Moura aproveitou o bate rebate na área visitante e estufou as redes de Volpi. Mas após a revisão do VAR, foi marcado impedimento de Vegetti na origem da jogada e o gol foi anulado. No entanto, a principal oportunidade veio aos 47. Nuno Moreira ficou com a sobra do escanteio de Lucas Piton e achou o camisa 99, que com três toques na bola, ficou de frente com Volpi e concluiu com eficiência, mas a pelota se negou a entrar e parou na trave.

Com uma melhora no final da primeira parte do jogo, o Vasco começou o segundo tempo com mais ímpeto que os gaúchos e se colocou em bom número no campo de ataque. Desta forma, aos 18 minutos, Lucas Freitas abriu o placar e colocou os mandantes em vantagem no jogo: o zagueiro aproveitou a liberdade que lhe concederam após o escanteio batido por Lucas Piton e chutou a bola que se perdeu dentro do gol. Mas a pressão não cessou com o gol, pois aos 20, Hugo Moura voltou a assustar Volpi, que espalmou o chute de longa distância do volante.

Mesmo com clara inferioridade na partida, a resposta tricolor tardou, mas não falhou. Aos 34, Pavón se aproximou da área pela direita e, de pé esquerdo, cruzou na cabeça de Gustavo Martins que cabeceou com confiança para vencer Léo Jardim e deixar tudo igual em São Januário. Seguindo a confiança após o empate, André Henrique recebeu lançamento de Marlon e encobriu o goleiro dos cariocas, mas acertou o travessão e a virada ficou por detalhes de acontecer.

Diante da necessidade de dar uma resposta para a irritada torcida presente, o Vasco se lançou aos ataque para tentar retomar a vantagem. A chance mais lúcida de vitória cruzmaltina veio aos 49, quando Nuno Moreira finalizou sem angulo para Volpi espalmar e ver Mateus Carvalho isolar a oportunidade final. Com o empate dcretado, o árbitro apitou pela última vez aos 51 minutos

O próximo compromisso do Grêmio é pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Alianza Lima-PER, na quarta-feira, às 21h30min, na Arena, No duelo, o Tricolor precisará reverter o 2 a 0 da ida e somente uma goleada classifica os gaúchos às oitavas de final. Uma vitória por dois gols de diferença leva a disputa para prorrogação e, se for o caso, pênaltis.



Vasco (1) - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Nuno Moreira; Rayan, David (Mateus Carvalho) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio (1) - Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana (Cristaldo) e Edenílson (Villasanti); Alysson (Riquelme), Cristian Olivera (Pavón) e Braithwaite (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro - Felipe Fernandes de Lima.