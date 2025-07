Seleção feminina goleia Paraguai e mantém liderança do Grupo B da Copa América no Equador

A seleção brasileira feminina de futebol conquistou a terceira vitória consecutiva na Copa América, em Quito, no Equador, nesta terça-feira (22). As brasileiras derrotaram o Paraguai por 4 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo B.

Com o resultado, a Seleção lidera a chave com nove pontos, pois já venceu a Bolívia, por 6 a 0 e a Venezuela, por 2 a 0, e garantiram presença nas semifinais. O time brasileiro volta a jogar na sexta-feira (25), às 21 horas, diante da Colômbia, segunda colocada no grupo, com sete pontos, quando será decidido o primeiro lugar no grupo. As paraguaias só têm três pontos.

Os gols da partida foram marcados por Yasmin, duas vezes, Amanda Gutierres e Duda Sampaio para o combinado canarinho. Claudia Martinez descontou para as adversárias, esse foi o primeiro gol que o Brasil tomou na competição.