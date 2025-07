Projetando a primeira vitória fora de casa, Inter visita o Santos na Vila

A ideia de um futuro melhor para o Inter tem sido alimentado pelo momento de crescimento coletivo da equipe e por conta das duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Agora, o time do técnico Roger Machado busca consolidar a evolução quebrando outro tabu: vencer fora de casa. Nos 14 jogos disputados, apenas quatro vezes o Colorado saiu com a vitória, sendo todos em Porto Alegre. Por isso, a partida contra o Santos, nesta quarta-feira (23), às 21h30min, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada, pode ser a concretização de uma real mudança de ares para a equipe.

LEIA TAMBÉM: Inter inicia semana confiante em busca de readquirir ritmo de jogo.

Esta mudança viria no momento certo. O Colorado é o atual 12º colocado com 17 pontos conquistados e superar o Alvinegro, distanciaria a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em caso de três pontos, os porto-alegrenses somariam 20 pontos e ficariam a seis do próprio Santos - equipe que abre o Z-4. Todavia, uma derrota significaria a permanência na situação incômoda.

Para ir em busca da vitória, Roger deve manter a escalação que tem gerado bons resultados. As opções que poderiam surgir como acréscimos ao time seriam Ronaldo e Vitinho - recuperados de lesão - e o novo reforço Richard. Entretanto, nenhum deles viajou para o para o confronto e seguem no CT Parque Gigante realizando retreinamento físico - no caso dos ex-lesionados.

A ideia de usar o volante foi citada pelo comandante na última coletiva de imprensa como um contraponto ao se referir à mecânica de jogo com Bruno Henrique e Thiago Maia. E a partida contra o Santos exige um certo resguardo principalmente na zona central do campo por conta de Neymar.

Mesmo longe da sua forma física ideal, o camisa 10 é a grande esperança do técnico Cléber Xavier para atingir a vitória sobre o Inter. Entretanto, a mudança de Roger não deve ser na nominata, mas sim na postura mais cautelosa solicitada. A provável escalação dos gaúchos tem Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Carbonero, Wesley e Borré.

Fora das quatro linhas, o Inter acertou a venda de Kaike Rocha ao Casa Pia, de Portugal, por 400 mil euros (R$ 2,6 milhões). O zagueiro se despede da sua segunda passagem por Porto Alegre com apenas uma partida disputada em 2025.