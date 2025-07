Inter inicia semana confiante em busca de readquirir ritmo de jogo

Nada melhor que uma vitória seguida de uma boa atuação para trazer tranquilidade e resplandecer positividade ao ambiente do Inter. O Colorado venceu o Ceará por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro e, na visão do técnico Roger Machado, a equipe evoluiu de maneira considerável. No tom das respostas do comandante ficou clara a satisfação com o atual momento alvirrubro, principalmente com os retornos dos lesionados, que aumentam as opções de jogo para os próximos compromissos - que volta a campo nesta quarta-feira (23), às 21h30min, contra o Santos, pela 16ª rodada da competição, na Vila Belmiro.

As notícias positivas para a comissão técnica estão espalhadas pelas posições do time. A principal delas trata-se do setor defensivo. A última partida foi a primeira na temporada que os tidos como titulares da defesa atuaram lado a lado: Rochet, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei. Sem eles, o Inter chegou a ser a segunda pior defesa do campeonato e com a presença dos jogadores, a tranquilidade no setor defensivo é reconhecida. "Ter essa linha sólida, a base da nossa defesa titular, nos dá segurança", admitiu Roger.

Outra questão para comemorar é o retorno de Vitinho. De contrato novo, o atacante está em fase final de recuperação da lesão no cotovelo e já treina normalmente com os demais companheiros. Seguindo no ataque, existe o interesse do futebol dos Estados Unidos em contar com o Wesley. O clube não confirmou a sondagem, mas o camisa 21 destacou ao final do enfrentamento com o Ceará que chegou novas sinalizações de clubes que projetam investir no ponta.

A novidade no trabalho desta segunda-feira (21) foi o recém-chegado Richard. O meio-campista, anunciado na última quinta-feira, chegou ao Colorado após dois anos no futebol turco e se juntou aos novos companheiros na atividade no CT Parque Gigante. O atleta de de 31 anos estava no Alanyaspor.

Voltando às quatro linhas, no momento, a priorização está voltada para o duelo contra o Peixe. Para este jogo o treinador deve promover a manutenção dos titulares que venceram o Ceará no final de semana, visto a necessidade de recuperar o ritmo de jogo ideal da equipe - argumento usado por Roger para justificar a atuação abaixo contra o Vitória e a falta de intensidade no segundo tempo contra o Vozão.

O ritmo de jogo adquirido da maneira projetada precisa estar alinhado em uma semana, quando ocorre o enfrentamento contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida será na quarta-feira, dia 30, às 21h30min, no Beira-Rio.