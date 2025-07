Roger vê 'evolução nítida no time' após a vitória sobre o Ceará pelo Brasileirão

O Inter venceu o Ceará neste domingo (20), no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na avaliação do técnico Roger Machado, houve uma nítida evolução no que diz respeito à demonstração coletiva e individual da equipe em relação ao jogo contra o Vitória na última rodada. O comandante enalteceu a subida na classificação - os gaúchos estão na 12ª colocação com 17 pontos - e os retornos de Bernabei. Além disso, falou sobre Richard, o novo volante colorado.

Roger explicou que tens utilizado o Bruno Henrique e Thiago Maia posicionados lado a lado na primeira linha de meio-campo. Um jogador protetor da defesa e que jogue mais centralizado, possibilita uma marcação pressão e saída de bola com mais qualidade. E são esses atributos que o treinador enxerga em Richard.

“Com o Richard eu consigo ter um cara com estrutura, com boa saída de jogo e qualidade de marcação. Ele veio para jogar. Mas o que vai dizer se vai passar na frente dos outros vai ser o nível apresentado por ele”, esclareceu Roger.

Em relação a atuação na vitória deste domingo, o comandante disse estar contente com a forma em que o jogo se desenrolou, mas enfatizou a necessidade de aperfeiçoamentos. “ Primeiro tempo bom, com ritmo grande. No segundo tempo o Ceará botou mais frescor no jogo e a gente não conseguiu manter o ritmo de marcação pressão. Cedemos um pouco. Mas vejo uma evolução bem nítida em relação ao último jogo (contra o Vitória). O mais importante são os três pontos que nos possibilitaram um salto na tabela”.

Sobre as ambições do Alvirrubro no Brasileirão, Roger se mostrou cauteloso. Destacou a importância de sair de perto da zona de rebaixamento e enfatizou a conquista dos seis pontos disputados em casa nas últimas duas rodadas. "O importante é ir somando pontos para manter o ritmo e levá-lo para as copas. Precisamos recuperar todos para priorizar as competições que consideramos mais importantes. Penso que reunimos condição de bater de frente com todos os adversários do campeonato”, concluiu.

O Colorado retorna aos treinamentos na tarde desta segunda-feira para iniciar os preparativos visando o duelo contra o Santos na próxima quarta-feira (23), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe chega pressionado após sofrer uma goleada de 3 a 0 para o Mirassol.