Vasco e Bahia são eliminados nos playoffs da Copa Sul-Americana

Vasco e Bahia foram eliminados dos playoffs da Copa Sul-Americana, após os jogos de volta disputados nesta terça-feira (22). No Rio, o Vasco empatou por 1 a 1 com o Independiente del Valle-EQU, mas precisava descontar a goleada sofrida fora por 4 a 0. O placar agregado ficou 5 a 1 para o time do Equador. O Bahia perdeu por 2 a 0 para o América de Cali, na Colômbia, onde dependia de uma vitória simples para se classificar após o empate sem gols em Salvador.

Em São Januário, nada deu certo para o Vasco que pouco conseguiu no primeiro tempo. J, ao coro de 'vergonha' e xingamentos contra o presidente Pedrinho. O time visitante saiu na frente aos 37 minutos, com Claudio Spinelli.No segundo tempo,, de cabeça, aos 20 minutos. Mesmo com o esforço, o Cruzmaltino chegou apenas ao empate e está fora da competição. O Independiente del Valle agora vai enfrentar outro clube equatoriano, o Mushuc Runa.O Bahia, que foi adversário do Inter na fase de grupos da Libertadores, sofreu na Colômbia, onde. Apoiado por sua torcida, o time colombiano imprimiu um ritmo forte ao jogo e chegou ao seu gol com Jhon Murillo, aos 27 minutos.O time brasileiro não conseguiu reagir no segundo tempo, mesmo porque o América manteve a sua 'pegada', criou outras chances e poderia ter marcado mais gols., com Yojan Garcês, de cabeça. O seu próximo adversário será o Fluminense.No outro jogo da noite, o, em jogo disputado no Uruguai. No primeiro jogo houve empate por 0 a 0 e por isso o time argentino avançou e fará um confronto nacional contra o Lanús.