Grêmio x Alianza Lima: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (23), às 21h30min, o Grêmio recebe o Alianza Lima na Arena pela partida de volta dos playoffs da Sul-Americana. O Tricolor entra em campo buscando o resultado. Depois da derrota por 2 a 0 na partida de ida no Peru, os gaúchos precisam vencer por uma diferença de dois gols para levar para os pênaltis e três para se classificar nos 90 minutos. O técnico Mano Menezes já afirmou que vai armar uma equipe mais avançada do que a que foi derrotada em Lima e da que empatou com o Vasco no último sábado (19) pelo Campeonato Brasileiro. Um dos três volantes deve dar lugar a um meio-campo mais ofensivo, provavelmente Cristaldo.

A partida também vai marcar o primeiro jogo do clube em casa após a compra da gestão da Arena pelo empresário Marcelo Marques. Apesar de assumir completamente a gestão só na próxima temporada, os ventos da mudança já são sentidos no Humaitá. O ingresso mais caro para a partida vai custar R$ 90,00, uma redução de mais da metade dos R$ 200,00 que eram cobrados com a antiga gestão. A expectativa da direção é que mais de 35 mil torcedores compareçam ao estádio nesta noite. Até a manhã desta terça (22) já haviam sido vendidos 23 mil ingressos.



PROVAVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi (Edenilson), Alex Santana (Villasanti), Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.



Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo e Sergio Peña; Paolo Guerrero. Técnico: Néstor Gorosito.



Arbitragem: A equipe será toda argentina, Dário Herrera será auxiliado por José Savorani e Sebastián Rainieri. No VAR, Jorge Baliño



SERVIÇO GRÊMIO x ALIANZA LIMA



Local: Arena, Porto Alegre;



Data e hora: Quarta-feira (23), às 21h30min;



Transmissão: Paramount+;



