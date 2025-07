Grêmio busca soluções defensivas para duelo decisivo contra o Alianza

Depois do empate em 1 a 1 com o Vasco no sábado, o Grêmio voltou aos treinos desta segunda-feira (21). Com o resultado, o Tricolor caiu para a 13ª colocação e está fora da zona de classificação para a Sul-Americana. No entanto, o foco agora é a partida decisiva contra o Alianza Lima, amanhã, na Arena. Os gaúchos vão chegar na partida precisando buscar o resultado depois da derrota de 2 a 0 sofrida no jogo de ida no Peru. A expectativa é de 40 mil pessoas para o duelo que marca a primeira partida no estádio sob a gestão compartilhada com o clube.

Contra os cariocas, o técnico Mano Menezes voltou a escalar três volantes. O esquema já havia sido usado na derrota para o Alianza Lima. No entanto, a formação não deve ser repetida nesta quarta. Na coletiva em São Januário, Mano destacou que vai montar uma equipe que propicie mais chances 'lá na frente'. "Vamos escolher uma maneira que privilegie mais o ataque do que a defesa. Mas, sabemos que não podemos abrir mão de defender bem porque temos que fazer e não sofrer gols ", ressaltou.

A preocupação do treinador com a defesa é justificada. Nas últimas três partidas, a defesa vazou em sete oportunidades, uma contra o Vasco, duas contra os peruanos e quatro na goleada para o Cruzeiro. Nessas três ocasiões, os adversários finalizaram 71 vezes, dessas, 24 na meta. Diante da situação adversa, o comandante preferiu apelar para forças extrafísicas. "A gente vai se apoiar um pouquinho na mística primeiro, das três viradas de 0 a 2 do Grêmio na história, duas foram comigo e uma com o Felipão", lembrou. Agora coordenador técnico, Luiz Felipe Scolari vai auxiliar na missão de classificar o clube para as oitavas da competição.

A falta de reforços também foi tema da entrevista. Mano afirmou em ocasiões anteriores que precisaria de um camisa 10, um cinco e um nove para a segunda metade do ano. Até agora a única contratação que chegou foi a de Alex Santana. Questionado sobre a situação, ele preferiu o bom-humor às críticas ao executivo Luiz Vagner Vivian. "Vou usar um ditado que aprendi quando era pequeno: 'não faz xixi para cima que cai nos olhos'", brincou.

Na posição mais adiantada o clube tem negociações avançadas com Carlos Vinícius. Na viagem para o Rio de Janeiro, a diretoria teve uma reunião com o atleta de 30 anos e seu representante. Mais informações devem ser divulgadas nos próximos dias. O atleta atuou por último no Fulham, da Inglaterra, e está sem contrato.

Fora das quatro linhas, o Grêmio vai receber reforços importantes. Os empresários Marcelo Marques e Celso Rigo confirmaram em conversas com jornalistas identificados que vão apoiar o clube financeiramente ainda nesta janela de transferências. Eles devem se reunir com a diretoria nesta semana.