Santos x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Inter vai em busca de mais um triunfo nesta quarta-feira (23), às 21h30min, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada da competição. No atual momento, o Colorado está na 12ª colocação com 17 pontos - apenas a três pontos do próprio Peixe, que abre a zona de rebaixamento. Portanto, um placar negativo diante dos paulistas recoloca o Alvirrubro em uma situação incômoda na tabela. A partida será transmitida pela RBS TV e Premiere.

LEIA TAMBÉM : Inter inicia semana confiante em busca de readquirir ritmo de jogo.



O duelo na Vila Belmiro pode resultar em uma importante virada de chave para o Inter no Brasileirão. Desde o retorno do campeonato após a paralisação por conta do Super Mundial, o time do técnico Roger Machado venceu Vitória e Ceará, ambos por 1 a 0. Em caso de êxito contra o Santos, será a primeira vez na competição que a equipe gaúcha vencerá três jogos seguidos. Além disso, podem vir a ser os primeiros três pontos conquistados fora de casa. O duelo na Vila Belmiro pode resultar em umaDesde o retorno do campeonato após a paralisação por conta do Super Mundial, o time do técnico Roger Machado venceu Vitória e Ceará, ambos por 1 a 0. Em caso de êxito contra o Santos, será a primeira vez na competição que a equipe gaúcha vencerá três jogos seguidos. Além disso, podem vir a ser os primeiros três pontos conquistados fora de casa.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos - Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Neymar e Guilherme. Técnico: Cléber Xavier.

Inter - Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Lucas Paulo Torezin (PR) será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR). No VAR, Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira.

SERVIÇOS SANTOS X INTER

Local: Vila Belmiro, Santos;

Transmissão: RBSTV e Premiere;

Data e Hora: Quarta-feira (23), às 21h30min.