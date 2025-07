Braithwaite renova com o Grêmio até 2027: 'me sinto em casa e quero continuar ajudando'

O dinamarquês Martin Braithwaite continuará vestido a camisa do Grêmio pelas próximas duas temporadas. Satisfeito com seu centroavante, o clube gaúcho oficializou nesta segunda-feira (19) a ampliação do vínculo com o jogador até dezembro de 2027.

"O Grêmio oficializou a renovação, até o fim de 2027, do contrato do centroavante dinamarquês Martin Braithwaite. Com passagem pelo futebol europeu, o atleta tem sido peça fundamental no ataque tricolor", oficializou o clube.

Contratado para a dura missão de substituir o uruguaio Luis Suárez ainda na temporada passada, Braithwaite vem dando conta do recado e já anotou 21 gols pelo Grêmio, 13 apenas em 2025, no qual se consolidou como uma das referências ofensivas do elenco.

LEIA MAIS: Grêmio busca soluções defensivas para duelo decisivo contra o Alianza

Satisfeito com a capacidade de finalização, movimentação e liderança em campo de Braithwaite, o Grêmio não teve dúvidas em renovar o acordo. E o dinamarquês celebrou o novo vínculo. "A torcida, meus companheiros e toda a estrutura do clube me fazem sentir em casa. Quero continuar dando meu máximo em campo e ajudando a equipe a alcançar os objetivos", vibrou.

A diretoria tricolor também se mostrou feliz com o acordo. "Braithwaite é um atleta de alto nível, talentoso e com profissionalismo exemplar. Estamos muito contentes com a renovação", afirmou Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio.