Filipe Luís enaltece estrela de Pedro na vitória do Flamengo no clássico: 'Recuperou o brilho'

Mais do que os três pontos e a vitória sobre um grande rival, o triunfo de 1 a 0 do Flamengo sobre o Fluminense na noite deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, teve uma simbologia especial em função de todo o contexto envolvendo o autor do gol e o seu treinador. Passada uma semana, quando fez duras críticas ao empenho do centroavante nos treinos, o técnico Filipe Luís usou a coletiva para exaltar a volta por cima de Pedro e encerrar uma polêmica entre as partes.

"É um assunto completamente encerrado. Não tem polêmica. Sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz gol. Futebol é maravilhoso, te dá essas possibilidades. Não tem ninguém mais importante do que a equipe. Nem o Pedro, nem o treinador. Hoje gostei não só do gol, mas como ele se comportou defensivamente, como correu. Ele recuperou esse brilho", afirmou o treinador.



Após ser criticado pela falta de empenho nos treinos, Pedro ficou fora da relação para os confrontos contra o São Paulo, no Maracanã, e depois diante do Santos, na Vila Belmiro. No clássico, voltou a ser incluído na lista do treinador e entrou no decorrer da partida.



