Inter x Ceará: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter volta a campo para enfrentar o Ceará pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 11h, no Beira-Rio, depois de uma semana de descanso e treinos. O confronto com o Bahia que ocorreria na última quarta (16), pela 14ª rodada, foi adiado devido aos playoffs da Sul-Americana. O Colorado chega para o jogo depois de vencer o Vitória por 1 a 0, com gol de Rodrigo Tabata nos minutos finais, e deixar a zona do rebaixamento. Já o Ceará vem de derrota contra o Corinthians e está na 10ª colocação, com 18 pontos. Caso os gaúchos vençam, chegam a 17 pontos e encostam no adversário.

LEIA MAIS: Antes de encarar o Ceará no domingo, Inter anuncia novo volante



A equipe do técnico Roger Machado deve ter poucas mudanças na escalação em relação ao último jogo. A mais impactante é o provável retorno de Bernabei na lateral-esquerda. O argentino estava fora desde a lesão na coxa esquerda sofrida contra o Bahia, no jogo que classificou o Colorado para o mata-mata da Libertadores. Mesmo com o retorno de Ronaldo, Thiago Maia deve seguir improvisado na primeira volância.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.



Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral, Galeano, Lucas Mugni e Pedro Henrique; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.



Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES) vai ser auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM). No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)



SERVIÇO INTER x CEARÁ



Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre;



Transmissão: Premiere;



Data e Hora: Domingo (20), às 11h;



Ingressos: podem ser adquiridos no Mundo Colorado.