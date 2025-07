Antes de encarar o Ceará no domingo, Inter anuncia novo volante

Neste domingo (20), às 11h, o Inter volta a campo para enfrentar o Ceará, no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode distanciar definitivamente o clube das últimas posições na tabela de classificação. Durante a semana completa que recebeu para se preparar para o confronto, Bernabei figurou entre os titulares nos treinos e deve estar na equipe. O Colorado também anunciou, nesta quinta-feira (17), a segunda contratação para a reta final da temporada. O volante Richard chega do Alanyaspor da Turquia, e deve ter situação regularizada na próxima semana.

A equipe de Roger Machado chega para a partida depois de finalmente deixar a zona de rebaixamento, após derrotar o Vitória no retorno da pausa para o Super Mundial de Clubes. Durante a semana, o técnico teve tempo para decidir como vai armar o time que entra em campo contra o Vozão, mas o mais provável é que a escalação tenha poucas alterações em relação ao time da última rodada.

A mudança mais impactante deve vir na lateral-esquerda. Fora desde a lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na vitória contra o Bahia que classificou o Inter para o mata-mata da Libertadores, Bernabei treinou normalmente e deve estar entre os titulares. Peça fundamental desde a chegada do atual comandante, o camisa 26 soma seis participações em gols nesta temporada, marcando duas vezes e dando quatro assistências.

No meio-campo, Thiago Maia deve ser mantido na vaga deixada por Fernando, que tem provável retorno apenas na próxima temporada. Ronaldo volta após cumprir suspensão e deve ser opção no banco de reservas.

A provávell escalação colorada tem Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carbonero; Borré.

Caso vença, o Inter vai a 17 pontos e encosta no próprio Ceará. O Alvinegro chega para o confronto depois de derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em casa, e ocupa a 10ª colocação no Brasileiro, com 18 pontos.

Sobre a nova contratação, Richard, de 31 anos, chega para tentar suprir a carência que assola a primeira função do meio-campo desde a lesão de Fernando. O contrato vai até o fim do ano que vem. Apesar de anunciado, o vínculo ainda depende de avaliação médica para ser oficializado.

O atleta é natural de Campinas e, antes de ir para o Exterior, passou por Fluminense, Corinthians, Vasco da Gama, Athletico-PR, Ceará e Cruzeiro. No clube mineiro, o jogador chegou a ser afastado por suposto envolvimento em escândalo de apostas esportivas. A diretoria colorada afirmou que a situação foi avaliada antes da contratação. Segundo o clube, o jogador foi absolvido de todas as acusações.