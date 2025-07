Negócio envolvendo Johnny coloca R$ 38 milhões nos cofres do Inter

Pensando na questão financeira, uma boa notícia ao Inter. Nesta quarta-feira (16), o Atlético de Madrid anunciou a contratação do volante Johnny junto ao Real Bétis por € 30 milhões (R$ 194 milhões). Por ser clube formador e por ter o direito de 20% da venda, o Colorado receberá cerca de R$ 38 milhões. Este valor ajuda o Alvirrubro a cumprir a meta de R$ 160 milhões arrecadados com vendas na temporada. Até o momento, apenas os R$ 30 milhões da transferência de Rômulo ao Tigres, do México, agregaram na meta estipulada.

LEIA TAMBÉM: Retornos e busca de ritmo marcam semana de treinos do Inter.

Ainda na quarta-feira, o segundo treino antes da partida que será disputada contra o Ceará, no próximo domingo às 11h, foi bem mais intenso que o de terça-feira. O desempenho no Campeonato Brasileiro é o que mais preocupa. Os comandados de Roger Machado tem apenas três vitórias nas 12 partidas disputadas até agora. Contra Cruzeiro, Juventude e o Vitória no último sábado. Desses, apenas o vice-líder Cruzeiro não está na zona do rebaixamento.

O ponto alto na competição foi justamente os 3 a 0 sobre os mineiros, mas o Colorado jogou boa parte da partida com um a mais. O zagueiro Jonathan Jesus foi expulso aos 20 minutos do 1° tempo. O ponto baixo foi o empate dos reservas em 1 a 1 com o Sport na Ilha do Retiro. Os pernambucos somam apenas 3 pontos até agora.

A equipe vai ter bastante tempo para trabalhar até os desafios contra Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil, dia 27, e pela Libertadores, dia 3 de agosto, respectivamente. A expectativa é que os jogos do Brasileirão ajudem o Colorado a voltar a praticar o futebol que encantou os torcedores no começo da temporada.