Retornos e busca de ritmo marcam semana de treinos do Inter

De olho na sequência da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Inter iniciou nesta terça (15) um período de treinos de uma semana para a partida contra o Ceará, no próximo domingo, às 11h, pela 14ª rodada. Depois de derrotar o Vitória e deixar a zona do rebaixamento, a equipe busca, agora, retomar o ritmo de jogo. Os 30 dias longe dos gramados foram o principal motivo dado pelo técnico Roger Machado para a atuação sem brilho contra os baianos

LEIA TAMBÉM: Pedro vê fala de Filipe Luís como agressiva e se explica a elenco do Flamengo

Nesta terça, os jogadores fizeram um treino físico pela manhã e trabalharam em espaços reduzidos a posse de bola. Apesar do resultado positivo no último sábado, o alerta para a necessidade de contratações pontuais foi aceso. Thiago Maia foi bem na primeira volância e passou a ser opção para a vaga que era de Fernando até a lesão. Mas o técnico segue sem opções de origem para a função.

Um possível substituto é um velho conhecido de Roger. Caíque, volante do Juventude que esteve próximo de fechar com o rival, teria despertado o interesse do Alvirrubro. O clube de Caxias, no entanto, descarta que algum contato oficial tenha sido feito. Caso entre em campo novamente pelo Juventude, o atleta não poderá mais atuar por clubes da Série A.

Além do primeiro volante, o versátil Alan Rodríguez é o principal alvo do Colorado. O uruguaio, que pode atuar como segundo volante e meia, não foi relacionado pelo Argentino Juniors para o próximo compromisso do clube. O técnico Nicolás Diez disse que Alan ficou de fora por estar muito aquém no aspecto físico. Além do Inter, o Boca Juniors também está na briga.

Já a lateral-esquerda pode ter um reforço importante. Bernabei participou de jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do RS e está cada vez mais próximo de retornar.