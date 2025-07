Vasco x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio vai a São Januário enfrentar o Vasco neste sábado (19), às 17h30min. As duas equipes chegam para a partida sob pressão, ambas sofreram reveses nos últimos compromissos pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro. No Nacional, o Tricolor tem uma situação um pouco mais tranquila, mesmo que saia do Rio derrotado, os gaúchos não correm risco de entrar na zona do rebaixamento. Já os cariocas, podem cair da 15ª até a 18ª colocação no pior cenário.