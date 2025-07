Grêmio aposta em mudanças contra o Vasco para melhorar no Brasileirão

Passada a dura derrota para o Alianza Lima na Sul-Americana, o Grêmio volta às atenções para o Campeonato Brasileiro precisando conjugar os seguintes verbos: melhorar, competir e vencer. Estes três objetivos serão exigidos contra o Vasco, neste sábado (19), às 17h30min, no estádio São Januário, no Rio de Janeira, pela 15ª rodada do Brasileirão - competição que o Tricolor se encontra na 12ª colocação com 16 pontos e apenas quatro pontos separam a equipe da zona de rebaixamento. A preocupação com o Z-4 se justifica pelas recentes atuações desanimadoras do time do técnico Mano Menezes, que nas declarações, deixou nítido a obrigatoriedade de evolução.

LEIA TAMBÉM: Grêmio perde para o Alianza Lima na Sul-Americana e volta com desvantagem do Peru.

“A gente precisa melhorar”, admitiu o comandante após perder pro Alianza Lima. Além disso, a recente goleada sofrida para o Cruzeiro, auxilia nesta análise. Entretanto, o tempo disponibilizado para ajustar a equipe foi dado durante os 30 dias sem jogos por conta do Super Mundial de Clubes, e agora, somente o treino desta sexta-feira possibilita ajustes de caráter repetitivos para o duelo contra o Vasco.

Para atingir o objetivo, Mano conta com os retornos de seus principais nomes do ataque: Cristian Olivera e Brathwaite. Ambos estiveram fora dos últimos jogos e devem voltar contra o Cruzmaltino.

Assim, entramos no segundo verbo: competir. As mudanças no time serão promovidas visando uma maior solidez coletiva. “Vamos ter que encontrar soluções, ou armar a equipe também um pouco diferente nesse momento, com duas linhas de quatro e dois atacantes mais centrais”, adiantou Mano Menezes.

Diante das atuações recentes de Monsalve e Cristaldo e o pedido público do técnico por um armador, a figura de um camisa 10 contra os cariocas está praticamente descartada. A “segunda linha de quatro” dita pelo treinador poderá ser formada por Dodi, Villasanti e Kike, abrindo a disputa entre Edenilson e Amuzu pela vaga restante. A provável escalação gremista tem Volpi; Igor Serrote (Gustavo Martins), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson (Amuzu) e Cristian Olivera (Aravena); Alysson e Braithwaite.

Já o terceiro e último verbo é o mais importante: vencer. Caso não conquiste os três pontos e ocorra uma combinações de resultados, o Grêmio pode ficar a um ponto do Z-4, aumentando ainda mais a tensão no ambiente conturbado. O adversário aumenta a pressão por resultado. O Vasco é o atual 15º colocado com 13 pontos e chega para o duelo após ter perdido por 4 a 0 para o Independiente del Valle-EQU na Sul-Americana.