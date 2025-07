'Ressurreição' de Neymar e estreia de Robinho Jr. pelo Santos ganham manchetes na Europa

A vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Flamengo, na quarta-feira (17), ultrapassou as fronteiras brasileiras e ganhou destaque na imprensa internacional. O gol da vitória foi marcado por Neymar, que voltou a balançar as redes após quase cinco meses. A última vez havia sido no dia 2 de março, na vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.



O duelo, já cercado de expectativa por marcar a estreia profissional de Robinho Jr - Filho de Robinho - que está preso em Taubaté condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo na Itália -, também colocou frente a frente dois nomes de peso do futebol europeu: Neymar, ex-Barcelona e Paris Saint-Germain, e Filipe Luís, atual técnico do Flamengo e ex-jogador do Atlético de Madrid.

LEIA TAMBÉM: Grêmio faz promoção de ingressos para a partida de volta da Sul-Americana



O impacto da partida foi sentido principalmente na imprensa europeia. O tradicional diário espanhol AS estampou em sua manchete: "Neymar arrasa Filipe Luís na estreia de Robinho Jr.", destacando o protagonismo do camisa 10 santista, que retomou a titularidade após longa recuperação de lesão e teve atuação crescente até decidir a partida. Outro gigante da imprensa espanhola, o Marca, publicou: "Neymar ressuscita após quatro meses", fazendo alusão ao retorno do craque ao protagonismo.



Já em Portugal, o jornal A Bola foi direto: "Neymar foi herói na estreia do filho de Robinho", enquanto na França, o respeitado L'Équipe pontuou: "Neymar dá vitória ao Santos contra o Flamengo, primeiro gol do ex-PSG no Campeonato".



Com o triunfo na Vila, o Santos subiu para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e se distanciou brevemente da zona de rebaixamento. O próximo compromisso santista está agendado para sábado, às 18h30, em visita ao Mirassol. O impacto da partida. O tradicional diário espanhol AS estampou em sua manchete: "Neymar arrasa Filipe Luís na estreia de Robinho Jr.", destacando o protagonismo do camisa 10 santista, que retomou a titularidade após longa recuperação de lesão e teve atuação crescente até decidir a partida. Outro gigante da imprensa espanhola, o Marca, publicou: "Neymar ressuscita após quatro meses", fazendo alusão ao retorno do craque ao protagonismo.Já em Portugal, o jornal A Bola foi direto: "Neymar foi herói na estreia do filho de Robinho", enquanto na França, o respeitado L'Équipe pontuou: "Neymar dá vitória ao Santos contra o Flamengo, primeiro gol do ex-PSG no Campeonato".Com o triunfo na Vila, o Santos subiu para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e. O próximo compromisso santista está agendado para sábado, às 18h30, em visita ao Mirassol.