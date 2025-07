Porto Alegre demonstra interesse em ser cidade-sede do Super Mundial 2029

Com o fim do Super Mundial de Clubes no último domingo (13), realizado nos Estados Unidos, novas opção de locais para sediar a próxima edição do evento aparecem. Dentre as opções, o Brasil aparece como forte candidato. Com os olhos abertos no desenrolar do processo, nesta quinta-feira (17), a prefeitura de Porto Alegre enviou ofício à CBF para manifestar o interesse em sediar a competição de 2029.O documento foi entregue pelo prefeito Sebastião Melo ao presidente da FGF, Luciano Hocsman.

“Porto Alegre é uma cidade pronta para receber grandes eventos, como a Copa do Mundo de Clubes. Caso o Brasil seja o país sede, será uma alegria receber novamente torcedores de todo o mundo na nossa Capital, o que vai impulsionar comércio, hotelaria e serviços” , falou o Prefeito Sebastião Melo.

Nos últimos anos, a capital gaúcha sediou a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América 2019, além de ser oficializada como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O Estádio Beira-Rio foi escolhido como anfitrião das partidas do evento marcado para ocorrer de 24 de junho a 25 de julho de 2027.

O processo é acompanhado pela secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, Débora Rios Garcia. “Demos mais um passo importante para o futuro do futebol em Porto Alegre. A Capital tem estrutura, tem paixão e tem experiência. Estamos prontos para mais esse desafio (Super Mundial de Clubes) e determinados a colocar nossa cidade, mais uma vez, no centro do futebol mundial”, destacou Débora. Para a preparação, a secretaria vem realizando reuniões com a FIFA, clubes esportivos, consulados, hotéis e órgãos públicos envolvidos com a organização.