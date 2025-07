Real Madrid oficializa saída de Lucas Vázquez após 10 anos e 23 títulos

A diretoria do Real Madrid oficializou nesta quarta-feira (16) a saída de Lucas Vázquez. O lateral-direito, que será homenageado em evento marcado para quinta, encerra uma passagem de 10 anos e 23 títulos pelo clube espanhol - o jogador de 34 anos ainda não definiu o seu futuro.

"Lucas Vázquez representa de forma exemplar os valores do Real Madrid, o que fez dele um dos jogadores mais queridos pelos nossos torcedores. A figura de Lucas Vázquez simboliza o trabalho duro, a perseverança, a humildade e o espírito vencedor que são essenciais para o sucesso com esta camisa. É um jogador que tem o carinho e o reconhecimento de todos os madridistas. O Real Madrid é e será sempre a sua casa", disse o presidente do Real, Florentino Pérez.

Vázquez, que também pode atuar como ponta, desembarcou no clube madrilenho em 2007, com apenas 16 anos. Representou as equipes de base até ser transferido para o Espanyol. Ele voltou ao clube em definitivo em 2015, estreando em setembro. Desde então, participou das principais conquistas do time na Espanha e na Europa.

Foram 402 jogos em 10 temporadas, com 23 troféus. Na lista, há cinco taças da Liga dos Campeões, cinco do Mundial de Clubes, quatro edições do Campeonato Espanhol, da Supercopa da Europa e mais quatro da Supercopa da Espanha. Também esteve na busca pelo troféu da Copa do Rei.

"O Real Madrid deseja a ele e à sua família a melhor sorte nesta nova etapa de sua vida", registrou o clube, em comunicado. O Real não revelou detalhes de como será a homenagem nesta quinta, com a presença de Pérez.