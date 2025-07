Inscrição para comprar ingressos da Copa 2026 começa em setembro

A Fifa anunciou que começa em setembro o período de inscrições para os torcedores interessados em participar dos sorteios dos ingressos para a Copa do Mundo em 2026. A primeira data para as inscrições no site da entidade será no dia 10 de setembro, quando os torcedores poderão solicitar a chance de comprar ingressos.

No site oficial para a comercialização dos bilhetes há uma recomendação para os torcedores registrarem interesse. Conforme a entidade, esse registro de interesse garante que eles sejam informados sobre as datas de venda de ingressos, as próximas etapas e os processos.

Segundo a Fifa, haverá várias fases distintas de venda de ingressos, nas quais pode haver diferença nos processos de compra, métodos de pagamento e benefícios, com os detalhes completos de cada fase a serem divulgados nos próximos meses. De acordo com o The New York Times, a entidade planeja repetir o modelo adotado na Copa de Clubes, com a venda dos ingressos seguindo um modelo de precificação dinâmica, com os valores flutuando de acordo com a demanda.

No documento da candidatura "United" para sediar a Copa do Mundo, os três países apresentaram uma estimativa de US$ 1,8 bilhão (R$ 10 bilhões) de receita com a venda de ingressos. A projeção foi descrita como "conservadora". Por enquanto, estão disponíveis apenas os ingressos que fazem parte dos pacotes de hospitalidade, que incluem serviços exclusivos. Os preços variam de US$ 1.350 (R$ 7.500) a US$ 73.200 (R$ 406 mil).

Segundo a entidade máxima do futebol, a expectativa é receber em torno de 6,5 milhões de torcedores durante a competição. Na Copa de Clubes, foram 2,5 milhões. A edição de 2026 da Copa do Mundo será a primeira com 48 seleções, ante 32 até a do Qatar, em 2022.

A Copa começa numa quinta-feira, 11 de junho de 2026, no estádio Azteca, na Cidade do México, com a final programada para um domingo, 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, mesmo estádio que recebeu a decisão da Copa de Clubes vencida pelo Chelsea.