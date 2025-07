Alianza Lima-PER x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (16), o Grêmio joga contra o Alianza Lima-PER, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, às 21h30min, pela partida de ida dos playoffs da Sul-Americana. Para chegar nesta fase da competição, o Tricolor foi o 2º colocado do Grupo D da competição e, conforme o regulamento, será preciso enfrentar os peruanos - que foram 3º colocado do Grupo D da Libertadores da América - para chegar às oitavas de final. O confronto de volta acontece no dia 23 de agosto, na Arena, às 21h30min. A transmissão do enfrentamento desta quarta fica a cargo da plataforma de streaming, Paramount+. LEIA TAMBÉM: Emocionado, Marcelo Marques anuncia doação total da Arena ao Grêmio. Vindo de derrota por 4 a 1 para o Cruzeiro na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Mano Menezes precisará lidar com o baque sofrido. Projetando voltar com um resultado favorável de Lima, o comandante terá os retornos de Marlon e Dodi entre os titulares. O lateral-esquerdo ficou de fora contra a Raposa por questões contratuais, voltando aos onze iniciais na capital peruana para assumir a vaga de Lucas Esteves. Enquanto Dodi, reforça o sistema de marcação do meio-campo gremista. Cristian Olivera e Braithwaite não viajaram para a partida, por conta de um acidente doméstico e dores no tornozelo, respectivamente. No comando de ataque, André Henrique substitui o dinamarques e Amuzu deve ser o escolhido para começar na ponta-esquerda. PROVÁVEIS ESCALAÇÕES: Alianza Lima-PER - Viscarra; Huaman, Noriega, Garces e Trauco; Gaibor, Castillo, Cari, Cantero e Ceppelini (Eryc Castillo); Barcos (Guerrero). Técnico: Gustavo Zapata. Grêmio - Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana) e Cristaldo (Edenilson); Alysson, Amuzu e André Henrique. Técnico: Mano Menezes. Arbitragem - Wilmar Roldan (COL) será auxiliado por Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL). No VAR, Leonard Mosquera (COL). SERVIÇO ALIANZA LIMA-PER x GRÊMIO Local: estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru;