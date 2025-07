Precisando dar resposta, Grêmio mede forças com o Alianza Lima pela Sul-Americana

É hora de virar a página e focar na Copa Sul-Americana. O Grêmio retornou aos seus principais compromissos da temporada com a goleada sofrida para o Cruzeiro por 4 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Um resultado largo como este coloca um freio na expectativa de evolução que se projetava pela comissão técnica em cima da mecânica de jogo do time. Porém, é preciso estancar a ferida oriunda da derrota, pois o próximo compromisso é fundamental: o Tricolor viajou a Lima, no Peru, onde enfrenta o Alianza Lima, nesta quarta-feira (16), às 21h30min, no estádio Alejandro Villanueva, pela partida de ida dos playoffs da competição.

A trajetória do Grêmio no torneio foi recheada de contestações. Em meio à troca de treinador e rendimento abaixo do esperado, os gaúchos ficaram na 2ª colocação do Grupo D. Com isso, para poder disputar ás oitavas de final da Sul-Americana, será necessário duelar duas vezes com o 3º colocado do Grupo D da Libertadores da América - a partida de volta ocorre no dia 23 de agosto, na Arena, às 21h30min.

Para a partida, o técnico Mano Menezes terá os retornos de Marlon e Dodi - ambos estiveram de fora contra a Raposa. O lateral-esquerdo assume a posição de Lucas Esteves, enquanto Dodi, pelo poder de marcação e as dificuldades explícitas de combatividade no meio campo gremista, deve assumir a vaga de primeira linha no meio-campo. Assim, abrindo a disputa entre Villasanti e Alex Santana pela outra vaga da função.

Os desfalques também são uma realidade. Todos eles no setor de ataque. Ainda fora por conta de um acidente doméstico, no qual derramou água quente no pé, Cristian Olivera permanece como desfalque para encarar o Alianza Lima. As outras baixas são no comando de ataque. Braithwaite, ainda com dores no tornozelo, foi preservado pela comissão técnica e não viajou para a capital peruana. Arezo, substituto imediato do dinamarquês e titular na partida contra o Cruzeiro, foi negociado com o Peñarol e não atua mais pelo Grêmio na temporada.

A solução para este problema será André Henrique. O camisa 77 é o único jogador de ofício para a função a disposição e, com moral após o gol de honra na última partida, comanda o ataque. Sendo assim, a provável escalação do Grêmio tem Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana) e Cristaldo (Edenilson); Alysson, Amuzu e André Henrique.