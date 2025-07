Alexandre Rossato diz que Grêmio está avançado em conversas com dois jogadores

A janela de transferências internacionais foi aberta no dia 10 de julho e assim permanecerá até o dia 2 de setembro. Neste período, os elencos dos clubes brasileiros passarão por mudanças no seu plantel com saídas e chegadas de jogadores. E no Grêmio não é diferente. Até o momento, duas modificações ocorreram no CT Luiz Carvalho: a chegada de Alex Santana por empréstimo junto ao Corinthians até o final do ano e a saída, confirmada nesta segunda-feira (14), de Arezo - que rumará ao Uruguai para assinar com o Peñarol.

O acordo pelo atacante foi firmado por empréstimo oneroso, ou seja, foi pago pelos uruguaios um valor - não foi divulgado - para ter o atleta até o fim de 2025. O jogador chegou ao Tricolor em julho de 2024 por 3,5 milhões de dólares. Desde então, o camisa 19 não se firmou em Porto Alegre e, recentemente, havia declarado o interesse em jogar no Aurinegro. Está transferência pode indicar uma investida dos gaúchos em um atleta estrangeiro, visto que a saída do atacante diminiu a número de gringos no elenco.

O modelo de negociação por empréstimo será um recurso bastante usado para reforçar o elenco por conta da dificuldade financeira que se encontra o clube gaúcho. Com exclusividade ao Jornal do Comércio, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato explicou esta questão: “Uma das razões porque não conseguimos avançar rapidamente na janela é a questão financeira. O clube passa por uma situação muito delicada financeiramente e não podemos comprometer as finanças do clube”.

Para conseguir atender às carências do atual grupo de jogadores, o dirigente disse que uma reformulação do orçamento está sendo feita e moldes com pouco risco financeiros serão prioritários. “A grande maioria das movimentações que estamos fazendo no mercado são empréstimos com opção de compra. Isso nos dá fôlego para poder fortalecer o time e não, necessariamente, colocar dinheiro na contratação”, explicou.

Para o segundo semestre, o Grêmio busca a contratação de um zagueiro destro, um volante e um ponta que possa auxiliar na criação. Rossato informou que existem dois nomes com negociações avançadas com o clube, sendo um deles para às posições ditas, mas não precisou mais detalhes.

Sobre as saídas, o dirigente esclareceu que não existem propostas do Al-Hilal por Gustavo Martins- informações davam conta de uma proposta de 4,5 milhões de dólares. “Chegou proposta no início do ano dando conta do interesse do Botafogo. Mas agora, nada de árabe”, afirma. Porém, deixou claro que novas propostas serão analisadas. “O Grêmio tem a necessidade de vender para atender a questão orçamentária”.

Outra possibilidade para aliviar a folha salarial poderia ser a negociação de Cuellar. O volante sofreu nova lesão e desfalca o time por aproximadamente duas semanas. Mesmo com a incidência de problemas físicos, Rossato desconversou sobre a possibilidade de negociá-lo e falou que o tempo no futebol arabe atrapalhou o rendimento do camisa 5: “O atleta está incomodado com a questão física dele. O tempo de Arábia o atrapalhou. Lá se joga menos, se trabalha menos a questão física e acaba que os atletas que vão pra lá, ficam com um passivo físico comprometedor quando retornam ao Brasil”.

É normal nesta época do ano surgir nomes vinculados ao interesse do Grêmio. Rossato explicou que houve conversas para tratar da possibilidade de contar com o zagueiro Adryelson, do Lyon-FRA, e o volante Danilo Barbosa, do Botafogo. Mas ambos estão descartados. “Os patamares financeiros não cabem no bolso do Grêmio”, compartilhou.

Questionado pela reportagem referente à nomes como Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves, Marcelo Grohe e Romarinho, o vice-presidente descartou todos. Mas ponderou que o ex-goleiro do Grêmio e o atacante ex-Corinthians foram procurados.

Tratando do elenco atual, o vice-presidente esclareceu as situações de Nathan Pescador, Luan Cândido e Carballo. Os brasileiros estão no final da fila com o técnico Mano Menezes e não foram aproveitados nos últimos jogos. Rossato compartilha que a não utilização dos atletas é por escolha da comissão técnica e disse que o time conta com eles.

Recentemente, o lateral-esquerdo - que está emprestado ao Tricolor junto ao Bragantino - foi envolvido na frustrada negociação com o Caíque, do Juventude. O responsável pelo futebol do clube explica o motivo de envolve-lo na negociação: "Foi um pedido do próprio Juventude. Era uma composição de negócio. O Caíque interessava bastante a comissão técnica e acabou acertando o negócio nestes moldes". Vale lembrar que a negociação não foi concluída em decorrência de um desacerto do staff do volante com os porto-alegrenses e pela reprovação do mesmo nos exames médicos.

Em relação ao Carballo - que retornou na semana passada a Porto Alegre após encerrar seu empréstimo com o New York Red Bull e teve seu nome vínculado ao Athletico-PR - o líder do futebol gremista alegou que não houveram propostas pelo meia e transferiu a responsabilidade de uma possível utilização do uruguaio a Mano Menezes.