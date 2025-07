Com Marta, Brasil estreia na Copa América com vitória sobre a Venezuela

O Brasil fez sua estreia na edição de 2025 da Copa América feminina neste domingo (13), com uma vitória por 2 a 0 contra a Venezuela, em partida disputada no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador.

Com Marta começando o jogo entre as onze titulares, o Brasil confirmou seu favoritismo e manteve o retrospecto positivo contra a seleção venezuelana. São agora dez partidas entre as duas seleções, com dez vitórias do Brasil.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo pela atacante Amanda Gutierres. A jogadora do Palmeiras apenas empurrou para o fundo das redes da entrada da pequena área após cruzamento de Gio Garbelini da direita.

Aos 42 da etapa complementar, a volante Duda Sampaio ampliou com um forte chute cruzado, sem chance de defesa para a goleira venezuelana.

Na próxima rodada, a seleção comandada por Arthur Elias mede forças com a Bolívia, na quarta-feira (16), às 18h. Em nove edições da Copa América feminina, o Brasil foi campeão oito vezes e é o favorito para ficar com a taça novamente. A única vez em que o título não ficou com a seleção brasileira foi em 2006, quando a Argentina foi a campeã e o Brasil ficou com o vice.