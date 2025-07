Liverpool entra na disputa pela contratação de Rodrygo, diz jornal

Em baixa no Real Madrid, Rodrygo é um dos alvos do mercado europeu na janela de transferências e agora tem o Liverpool como interessado, segundo relata o Diário AS, da Espanha. A situação do jogador no Real Madrid é uma incógnita e a imprensa da Europa aponta para uma provável saída do brasileiro.

Clubes como Arsenal e Bayern de Munique já foram mencionados como possíveis destinos do atacante. Agora, o Liverpool entra na briga pela contratação do camisa 11. Para tanto, o Liverpool espera definir a situação de Luis Díaz, que desperta interesse de Barcelona e Bayern e pode deixar a Inglaterra.

A saída do colombiano abriria espaço para a chegada de Rodrygo, que já deixou claro o desejo de atuar na ponta esquerda do ataque. Ele jogou apenas 95 minutos no Mundial de Clubes e sequer saiu do banco na goleada sofrida diante do PSG. A baixa minutagem aumentou as especulações de uma possível do brasileiro.

O mesmo As relata que Endrick não quer dar o braço a torcer e pretende brigar por espaço no time do Real Madrid. Apesar do sucesso repentino de Gonzalo García no Mundial, que colocou o jovem no final da fila no ataque do Real Madrid, o brasileiro não cogita sair por empréstimo.

O clube veria com bons olhos, para dar mais minutagem ao atacante de 18 anos, mas ele e seu staff são taxativos. O ex-Palmeiras se lesionou novamente, voltou a sentir o problema no tendão da perna direita, e, por isso, ainda não tem prazo definido para retornar às atividades. Atuou por apenas 847 minutos na temporada e marcou 7 gols, sendo um dos atacantes com maior efetividade no elenco.