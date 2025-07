Chelsea não se intimida para o PSG e conquista o Super Mundial com autoridade

O Chelsea é campeão do Super Mundial de Clubes da Fifa. Neste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, os Blues surpreenderam o mundo com uma indiscutível atuação contra os favoritos do PSG. Com um primeiro tempo avassalador, os ingleses não se intimidaram para o atual campeão da LIga dos Campeões e derrotaram-os por 3 a 0. O nome desta final foi o craque Cole Palmer - responsável por dois gols que levam o inédito troféu para Londres.

O primeiro tempo foi o sinônimo perfeito para o termo “quebra de expectativa”. Quem esperava um início fulminante dos franceses e um Chelsea acuado pela pressão incessante dos comandados de Luis Enrique, quebrou a cara. Os primeiros 20 minutos foi de alternância de investidas: os Blues chegaram três vezes logo no primeiro quarto da partida com Cucurella, Gusto e Cole Palmer, que pararam em Donnarumma.

Aos 17, foi a vez de Doué responder ao início superior do adversário. O jovem sensação da Liga dos Campeões concluiu de fora da área com a perna esquerda e exigiu uma ótima defesa de Sanchéz. A partir daí, os ingleses começaram a encaminhar a conquista do Mundial. Aos 21, Palmer aproveitou a sobra da conclusão de Madueke e, com categoria, finalizou de chapa para colocar o 1 a 0 no placar. Não tardou para vir o segundo: aos 29, o camisa 10 ficou de frente para a meta na entrada da área após enganar o marcador com um jogo de corpo e finalizou semelhantemente ao gol anterior, e com o mesmo final.

Sem conseguir reagir, os parisienses assistiram João Pedro, aos 42, complicar ainda mais a reação. O brasileiro recebeu na área e com classe, encobriu Donnarumma que tentou abafar a finalização. Na volta do intervalo, aos seis minutos, Dembélé teve a oportunidade de reacender as esperanças francesas. Após boa jogada de Doué, o camisa 10 finalizou para ótima defesa do arqueiro espanhol.

Apesar da necessidade de fazer o improvável, o PSG não esteve em uma tarde habitual de brilhantismo técnicos e as chances de gol não se concretizaram. Do outro lado, as oportunidades de decretar a goleada aconteceram. Aos 34 minutos, com os parisienses jogados à frente, os londrinos responderam com Delap, que recebeu em profundidade e chutou com perigo para a defesa do goleiro italiano.

Dois minutos depois, Barcola arrematou em direção ao arco, porém, Sanchéz voltou a aparecer para impedir a bola de entrar. Para piorar o cenário de devastação, João Neves foi expulso após puxar o cabelo de Cucurella, deixando a equipe da Ligue 1 com um a menos. Resistindo as investidas finais do adversário, o Chelsea encerrou a sua participação no Mundial com faixa no peito com a seguinte escrita: campeão.