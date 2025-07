Sinner tem revanche sobre Alcaraz em Wimbledon e conquista 1º título após suspensão por doping

Pouco mais de um mês após deixar escapar o título de Roland Garros, o italiano Jannik Sinner teve sua revanche sobre Carlos Alcaraz e conquistou neste domingo (13) o título inédito em Wimbledon, seu primeiro troféu depois de voltar de suspensão por doping, em maio. O líder do ranking venceu por 3 sets a 1 (4/6, 6/4, 6/4 e 6/4), em partida que durou 3 horas e 4 minutos.

LEIA TAMBÉM: Brasileiras avançam às quartas da Liga das Nações.

Aos 23 anos, ele chega ao seu quarto Grand Slam --venceu o Australian Open neste ano e em 2024, quando também levou o Aberto dos Estados Unidos. O resultado representa o primeiro título do melhor do mundo depois da decisão que o afastou das quadras de fevereiro a maio por ter testado positivo para clostebol, uma substância proibida. As duas primeiras tentativas, no Masters 1000 de Roma e em Roland Garros, foram frustradas justamente por Alcaraz.

Por isso o triunfo deste domingo é uma espécie de vingança, principalmente em relação ao Grand Slam do saibro, em que o italiano chegou a abrir 2 sets a 0 e ter três match points, mas viu o espanhol de 22 anos se recuperar e sagrar-se campeão no que foi a final mais longa da história do torneio.

Sua campanha até a decisão em Londres teve outra revanche, na semifinal, em que derrotou com facilidade Novak Djokovic, atual número 6 do ranking e algoz do melhor do mundo também na semifinal em 2023 --até então o melhor desempenho do novo campeão nas quadras do All England Club.

Ao avançar para a final de Wimbledon pela primeira vez, Sinner também se juntou ao grupo formado por Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray como os únicos a chegarem às quatro decisões de Majors (como são chamados os mais importantes campeonatos de tênis).

Neste domingo, o segundo encontro entre os dois melhores jogadores da atualidade em Wimbledon começou equilibrado, como era de se esperar, com eficiência semelhante nos saques. A primeira quebra veio no sexto game, quando Sinner abriu 4 a 2. Na sequência, porém, Alcaraz devolveu a quebra para empatar o jogo, confirmou seus serviços seguintes e quebrou mais um saque do italiano, fechando a primeira parcial em 6/4.

Vencido pelo italiano pelo mesmo placar, o segundo set teve games um pouco mais longos e acabou definido pela quebra do serviço de Alcaraz no início da parcial. Coube a Sinner administrar a vantagem e confirmar o set point, empatando a final e levantando o público da quadra central.

Os primeiros aces do líder do ranking entraram só no terceiro set (7 contra 5 de Alcaraz, que marcou outros 7 na segunda parcial e 2 na primeira). Sem ceder nenhum break point ao espanhol, Sinner abriu 5 a 4 no set, em ponto que contou com um escorregão de Alcaraz, e sacou para virar a partida.

O início do quarto set indicava um caminho mais rápido até a vitória do italiano, que abriu 3 a 1. O adversário chegou a ter duas chances de quebra não aproveitadas no oitavo game, quando Sinner sacava para manter a vantagem e fazer 5 a 3. Sob pressão, Alcaraz confirmou o serviço seguinte e levou o jogo para 5 a 4, mas não conseguiu sobreviver aos três match points do melhor do mundo, que fechou a final após 3 horas e 4 minutos.

Pelo feito, Sinner recebe um prêmio de 3 milhões de libras (cerca de R$ 22,6 milhões), enquanto Alcaraz leva 52 milhão de libras (R$ 11,4 milhões). A trajetória no torneio também teve vitórias sobre o americano Ben Shelton, 10º, nas quartas e sobre o búlgaro Grigor Dimitrov, que abandonou a partida nas oitavas. Já o espanhol despachou o americano Taylor Fritz, 5º do ranking, na semifinal, depois de vencer o britânico Cameron Norrie, 61º, nas quartas e o russo Andrey Rublev, 14º, nas oitavas.