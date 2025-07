Brasileiras avançam às quartas da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei não tomou conhecimento e venceu o Japão por 3 sets a 0 na manhã deste domingo (13), no encerramento da fase de classificação da Liga das Nações, em Chiba, no Japão. O Brasil fez sua melhor atuação na Liga das Nações e fechou o jogo sem sofrimento, com parciais de 25 a 17, 25 a 18 e 25 a 20, garantindo a segunda posição geral. A seleção brasileira agora espera a conclusão da última rodada para definir o adversário.

Com a classificação em segundo lugar, o Brasil só reencontra a Itália, primeira colocada, em uma possível final. A seleção italiana foi a única que derrotou o Brasil nessa primeira fase, que terminou com 11 vitórias brasileiras e apenas uma derrota, por 3 x 0 para as italianas.

Julia Bergmann foi o nome do Brasil no jogo e principal pontuadora da partida, com 14 pontos.

Como foi o jogo

O Brasil dominou o jogo do começo ao fim. Forçando erro das japonesas, todos os fundamentos brasileiros estavam dando trabalho: ataque, bloqueio e saque bem encaixados fizeram a seleção brasileira dominar as donas da casa sem dificuldades

1º set

O Brasil começou o jogo aceso, com o bloqueio funcionando e tocando em todos os ataques japoneses. O saque brasileiro entrou bem e causou estragos na defesa do Japão. A levantadora Roberta cravou dois aces seguidos e ajudou o Brasil a desgarrar no placar. A seleção brasileira conseguiu abrir uma pequena vantagem no começo do set, depois passou a administrar, até fechar em 25 x 17, destaque para a ponteira Gabi Guimarães e boas defesas da líbero Marcelle.

2º set

O segundo set começou mais equilibrado, com o Japão encontrando melhores ataques e errando menos que no primeiro set. Diana começou a aparecer bem e novamente o bloqueio do Brasil fez a diferença. O saque continuou causando dificuldades na recepção japonesa e o Brasil fechou em 25x18. Julia Bergmann foi o destaque do segundo set e resolveu na reta final da parcial.

3º set

O Brasil começou bem novamente e conseguiu abrir vantagem logo no começo do set. Julia Bergmann confirmou a grande fase e foi o principal nome também no terceiro set. A 'japonesa' Rosamaria também foi importante na parcial e pontuou em momentos importantes, minando a confiança da seleção do Japão. O final do terceiro set foi do Japão tentando dificultar o jogo, mas o Brasil manteve o alto nível e conseguiu fechar em 25x20. Gabi Guimarães recebeu as bolas decisivas e colocou todas no chão para definir o jogo.