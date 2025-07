Grêmio movimenta bastidores para a abertura da janela de transferências a partir do dia 10

O Tricolor quer reforçar o elenco na segunda janela de transferências do Brasil, que abre dia 10 de julho. O sistema defensivo, que vem sendo o ponto fraco nesta temporada, é a principal preocupação do clube.

Grêmio e Corinthians, 11º e 10º colocados na competição, respectivamente, estão empatados com a 15ª pior defesa do campeonato. Além disso, os dois clubes estão empatados em pontos, mas os paulistas têm vantagem no saldo de gols.

Sem descartar outros nomes, a prioridade para o lado direito da zaga segue sendo Adryelson. O canhoto Wagner Leonardo vem jogando improvisado na posição desde o retorno de Kannemann ao time titular. A oferta de R$ 28,6 milhões do clube gaúcho está longe dos R$ 44,6 que milhões que pede o Lyon. Como os franceses já informaram que não pretendem mais contar com o jogador, a diretoria tricolor aposta que o valor possa diminuir nas próximas semanas.

O Tricolor também busca um volante mais recuado para tentar solucionar os problemas defensivos. Diogo Barbosa, do Botafogo, é o principal alvo para a função, mas a diretoria analisa outras opções.

Além das possíveis contratações, o Grêmio vai ter o retorno de Carballo neste sábado (5). O volante estava emprestado para o New York Red Bulls, dos Estados Unidos. O clube gaúcho avalia que a passagem na MLS foi positiva. Por lá, o paraguaio jogou mais recuado.

Em contrapartida, Arezzo pode estar de saída. O atacante quer mais tempo de jogo, seja no Tricolor ou fora. O Peñarol fez uma proposta de empréstimo por R$ 1,6 milhão. O Grêmio recusou, mas os uruguaios insistem em contar com o atleta. Internamente a saída não é bem vista. A liberação só se tornaria viável com a contratação de uma reposição, que é improvável com a situação financeira do clube.