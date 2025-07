'Não foi difícil escolher o Inter', afirma Benítez em sua apresentação

O lateral-direito Alan Benítez foi apresentado oficialmente em coletiva nessa sexta-feira (4) no Beira-Rio, contrato vai até o fim de 2026 O jogador já vinha treinando com a equipe colorada desde terça-fera (1), quando terminou seu contrato com o Cerro Porteño. No Paraguai, o jogador de 31 anos atuou também por Libertad e Olimpia. Fora da américa latina teve breves passagens no Minnesota United dos Estados Unidos e no Benfica de Portugal.

O diretor esportivo do clube, André Mazzuco abriu a coletiva destacando que a contratação faz parte de um movimento de qualificação do elenco. “O Alan é um atleta com muita experiência. Já jogou Libertadores e tem um perfil de liderança, que pode agregar muito a nossa equipe. Cumpre funções importantes, tanto na defesa quanto no ataque”, afirmou o dirigente.

Antes de receber a camisa 23 do Colorado, o diretor esportivo D’Alessandro elogiou o comprometimento do paraguaio. “Eu sei que tu (Benítez) vai dar a vida. Já demonstrou nos treinos a tua preocupação com o clube, e eu tenho a certeza que vai dar tudo certo”, pontuou o argentino.

Durante a coletiva, o jogador disse que foi muito bem recebido pelo elenco e explicou que não precisa de um período de adaptação. “Estou pronto para jogar, sempre estive pronto para vir pra cá. Agora que estou aqui, cabe a mim aproveitar as oportunidade que o Roger me der”, afirmou a mais nova contratação do Inter.

O lateral-direito destacou também que a escolha pelo Inter foi fácil. “O Inter é uma das maiores equipes da América do Sul, e o futebol brasileiro é, na minha opinião, o melhor do continente. Pra mim não foi difícil escolher o inter” ressalta o jogador.

Benítez já pode estrear no próximo jogo do Colorado contra o Vitória no Beira-Rio, dia 12 de julho pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado ainda disputa a Copa do Brasil, contra o Fluminense e a Libertadores contra o Flamengo, ambos pelas oitavas de final das respectivas competições.