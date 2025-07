Sem Fernando, Inter intensifica busca por reposição e mira volante argentino

Os problemas de lesões do Inter estão diminuindo. Rochet, Carbonero, Victor Gabriel e Mercado estão recuperados de lesão e devem estar a disposição para a partida contra o Vitória, pelo Campeonato brasileiro, no próximo dia 12, no Beira-Rio. Vitinho e Bernabei também se recuperam de suas lesões e a volta de ambos deve acontecer nos próximos dias. Entretanto, o principal problema é Fernando. O volante rompeu o ligamento cruzado do joelho e deve perder a temporada.

No atual elenco, o substituto natural do camisa 5 é Ronaldo. O meio-campista, somando Brasileirão e Libertadores, tem 16 jogos, sendo seis como titular pelo Nacional. Nestas partidas, o camisa 16 tem suas melhores médias com 1,2 interceptações por jogo, 3,7 bolas recuperadas e 0,6 dribles sofridos. Para efeito de comparação, Fernando tem 12 jogos, 0,8 interceptações por jogo, 4,8 bolas recuperadas e 1 drible sofrido por jogo.



O nome da vez é Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors-ARG. No pensamento do Inter, o jogador de 25 anos chegaria para substituir Fernando e encerrar a lacuna deixada com a lesão do jogador de 37 anos. Segundo a imprensa argentina, a oferta dos gaúchos gira em torno de 4 milhões de dólares (R$ 21,7 milhões). Rodríguez é o capitão do seu atual clube e o Boca Júniors aparece como um dos concorrentes do Inter pelo atleta.