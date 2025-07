Feliz no Inter, Gustavo Prado diz não ter pressa em deixar o clube

Natural da cidade do Rio de Janeiro, Gustavo Prado começou sua formação no futsal do Madureira e acertou sua ida ao campo em 2021, ano em que iniciou nas categorias de base da Ferroviária-SP. Dois anos depois, chegou ao sub-20 do Inter, clube em que virou jogador profissional. Em 2025, sua trajetória no Colorado mudou de patamar dentro do elenco, marcando seus primeiros gols, convocado para a seleção brasileira de base, além da titularidade na Libertadores. Com exclusividade ao Jornal do Comércio, o jovem de 20 anos falou sobre o atual momento da carreira e o que ele espera para o futuro.

Gustavo Prado saiu do aconchego da família com apenas 16 anos para dar seus primeiros passos no Interior de São Paulo pela Ferroviária. Prado lembra que foi difícil se distanciar de seus parentes e amigos: “Não estava acostumado, mas era tudo um prol do meu sonho”. Entretanto, após se destacar na Copa São Paulo sub-20 em 2023 pelos paulistas, chamou a atenção do Inter, que o trouxe para Porto Alegre.

No dia 3 de fevereiro de 2024, na vitória por 2 a 0 diante do Caxias pelo Campeonato Gaúcho, aos 24 minutos do segundo tempo, Gustavo iniciou sua carreira profissional ao entrar no lugar de Bruno Henrique. “Estrear pelo Inter foi a realização de um sonho. Passa um filme de tudo que enfrentei até chegar no profissional. Fiquei muito feliz”, relembra.

Estreia de Gustavo Prado pelo Inter contra o Caxias Ricardo Duarte/Inter/JC

Após um ano no profissional do clube, a seta de crescimento individual de Gustavo Prado é nítida. Na atual temporada, são 14 jogos e três gols marcados.

“Meu primeiro ano como profissional foi de afirmação. Adquiri mais experiência. Já 2025, está sendo um ano muito positivo pra mim. Fui campeão sul-americano, na seleção brasileira, e campeão do Campeonato Gaúcho, pelo Inter. Venho ganhando oportunidades e, na minha concepção, tenho jogado bem”, afirma.

Contra o Maracanã-CE, pela Copa do Brasil, Gustavo Prado garantiu a vitória colorada Ricardo Duarte/Inter/JC

Prado também enaltece a sua relação com o técnico Roger Machado, que segundo o jogador, lhe deposita total confiança através de conversas e orientações. “Acaba um jogo e ele nos orienta através dos vídeos. Mostra os pontos positivos e negativos. Isso ajuda muito quem vem da base”, explica.

Quando se trata de Gustavo Prado, as convocações para a seleção brasileira sub-20 o acompanham. O jogador foi titular na campanha do título Sul-Americano da categoria em fevereiro deste ano. Questionado sobre seleção principal, admite que é um sonho: “Todo jogador almeja chegar na seleção principal. Mas é um passo de cada vez. Hoje tenho a oportunidade de ser convocado para a Copa do Mundo sub-20. Vamos aos poucos, com o pé no chão que vai dar certo”.

No Sul-Americano sub-20, Gustavo Prado balançou as redes contra o Paraguai Rafael Ribeiro/CBF/JC

Ser um jogador de seleção chama a atenção de outros times - principalmente do continente europeu. A janela de transferências internacionais inicia no próximo dia 10. Perguntado se pensa em jogar em um clube do velho continente, Gustavo afirma que é o sonho de todo jovem jogar na Europa, mas adota cautela: “Não tenho pressa nenhuma. Estou muito feliz aqui no Internacional. Mas se tiver a possibilidade de sair, veremos o que é melhor para mim”.

O futebol brasileiro está parado desde o dia 12 de junho por conta do Mundial de Clubes. Após a paralisação, os jogos mais aguardados pelos torcedores alvirrubros são os duelos contra Fluminense e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. Em relação aos enfrentamentos contra os cariocas, o jovem de 20 anos projeta embates complicados, mas deposita confiança na classificação colorada.

“Nós sabemos que são dois duelos muito difíceis contra dois times de muita qualidade. Mas nós também temos qualidade, nosso grupo é forte. Então isso deixa a gente confiante que vai ir bem”, acredita.