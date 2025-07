Djokovic dá troco em inglês e vai à terceira fase pela 19ª vez em Wimbledon

Na única vez que havia enfrentado o britânico Dan Evans, Novak Djokovic saiu derrotado. Nesta quinta-feira (3), na Quadra Central de Wimbledon, contudo, o resultado foi bem diferente do que aconteceu no saibro de Monte Carlo em 2021. O sérvio foi muito superior desde o começo e, apesar do esforço do tenista da casa e da torcida contra, saiu vencedor sem sustos. Por 6/3, 6/2 e 6/0, o heptacampeão do torneio garantiu seu lugar na terceira rodada.

Além de buscar o octa na competição, Djokovic tenta em Wimbledon se tornar, de forma isolada, o maior campeão de slams em simples da história do tênis. Nesta quinta-feira (3), com 24 conquistas, ele divide o recorde com a australiana Margaret Court.

Enquanto não alcança essa marca, Nole pode comemorar mais um recorde. Com o triunfo sobe Evans, ele passou a ser o tenista com mais aparições na terceira rodada de Wimbledon na Era Aberta (a partir de 1968). Quando voltar a atuar, no sábado, será sua 19ª vez nessa fase. Ele dividia este recorde com Roger Federer (18).

O próximo adversário de Djokovic será seu compatriota Miomir Kecmanovic (#49), que derrotou na segunda fase o holandês Jesper de Jong (#106) por 1/6, 6/3, 6/2 e 6/4. Aos 38 anos, o veterano segue como favorito para alcançar pelo menos as semifinais de Wimbledon -fase em que pode reencontrar o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo.

Desde os primeiros games, Evans teve dificuldade para confirmar seu serviço, enquanto Djokovic confirmava seus games com tranquilidade. O sérvio só perdeu três pontos com o saque em todo set inicial, enquanto o tenista da casa salvou quatro break points no quarto game e mais três no sexto. No oitavo, contudo, Evans não resistiu. Após salvar mais dois break points, finalmente foi quebrado, e Djokovic fechou a parcial em seguida: 6/3.

O britânico ofereceu menos resistência no segundo set, enquanto Nole jogava mais solto e disparava na frente. Em cerca de meia hora, o heptacampeão fez 6/2 e abriu uma vantagem praticamente insuperável. Evans ainda lutava, mas Djokovic parecia mais e mais afiado à medida em que o tempo passava. Assim, disparou no placar e fechou a partida com um pneu.