Bia Haddad sofre com o saque e cai diante de 110ª do mundo em Wimbledon

Beatriz Haddad esteve muito longe de mostrar seu melhor tênis e deu adeus à edição 2025 de Wimbledon nesta quarta-feira. A número 1 do Brasil e 20 do mundo sacou mal, cometeu oito duplas faltas e acabou eliminada pela húngara Dalma Galfi, número 110 do ranking, por 7/6(9/7) e 6/1.

Bia tentava alcançar a terceira rodada de Wimbledon pela terceira vez consecutiva. Em 2023, a paulista só parou nas oitavas de final. Na ocasião, teve uma lesão nas costas e abandonou o jogo contra a cazaque Elena Rybakina. No ano passado, foi superada pela americana Danielle Collins na terceira fase.

Galfi, por sua vez, alcança a terceira fase de um slam pela terceira vez na carreira. Sua próxima oponente será a americana Amanda Anisimova número 12 do ranking.

Bia começou bem a partida, confirmando seus saques sem problemas e até conseguindo dois break points. Galfi, contudo, se salvou de ambos e aproveitou suas primeiras chances, que apareceram no sétimo game, após erros da brasileira. Logo no primeiro break point, Bia errou um forehand, e a húngara abriu 4/3. Em seguida, com seu saque, ampliou a dianteira para 5/3, ficando a um game do set.

No décimo game, com 5/4 no placar, Bia voltou a ameaçar o saque da oponente, mas Galfi se salvou de dois break points com um ótimo saque e, depois, uma excelente direita vencedora. Bia, então, salvou um set point com uma curtinha e conquistou outro break point quando fez uma passada de forehand na paralela. Sem bobear, a brasileira devolveu a quebra com outro forehand vencedor.

A decisão veio em um nervoso tie-break, que teve Galfi na frente a maior parte do tempo. Bia se recuperou e igualou o game em 4/4, mas cometeu um erro não forçado que deixou a húngara a dois pontos do set. Galfi fez 6/4, mas Bia salvou um set point com um backhand vencedor e o outro graças a um erro da rival. Com o placar em 6/6, a paulista cometeu uma dupla falta. Galfi perdeu o set point com um erro não forçado, mas conquistou outro com um ótimo serviço. Bia, então, errou um forehand perto da rede, o que definiu a parcial: 7/6(7) para Galfi.

O segundo set começou com uma Bia que continuava irregular, com baixo aproveitamento de primeiro serviço e já somava oito duplas faltas. Assim, a paulista voltou a ter seu saque quebrado já no segundo game. Galfi, que nesse momento era a tenista mais agressiva em quadra, abriu 3/0. A paulista não conseguiu se recuperar. Com mais erros não forcados, perdeu seu saque novamente no quarto game, e Galfi não desperdiçou a vantagem.