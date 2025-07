Com boas apresentações de jogadores, Mano ganha opções para o retorno de jogos

Os jogadores do Grêmio retornaram aos treinamentos no dia 23 de junho. Desde então, o técnico Mano Menezes tem preparado a equipe com foco em mais um desgastante semestre recheado de jogos que se dividirão entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Para testar os ajustes feitos, o Tricolor realizou um jogo-treino contra o Aimoré no CT Luiz Carvalho, na última quarta-feira (2), e venceu por 5 a 1. Além disso, atuações individuais chamaram a atenção e novas soluções foram apresentadas ao comandante gremista.