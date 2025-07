Grêmio goleia Aimoré em jogo-treino; clube esclarece caso Caíque

Dando continuidade na preparação para enfrentar o segundo semestre de 2025, o Grêmio realizou na tarde desta quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, um jogo-treino contra o Aimoré, líder da Divisão de Acesso. O técnico Mano Menezes havia adiantado, antes da paralisação do Campeonato Brasileiro, que a partida preparatória ocorreria para reforçar a preparação e os treinamentos durante o período sem jogos. A atividade foi dividida em quatro tempos de 25 minutos e o Tricolor saiu vitorioso pelo placar de 5 a 1.

Na primeira parte da atividade, a escalação teve Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Cuellar, Alex Santana e Cristaldo; Amuzu, Alysson e André Henrique e terminou sem gols. No segundo quarto, os onze iniciais foram mantidos e o Aimoré foi quem abriu o placar, com Adriano Klein. O Grêmio respondeu com Cristaldo, que igualou o marcador, e André Henrique virou no final da segunda parte.

A partir do terceiro tempo estiveram em campo: Grando; Camilo, Jemerson, Viery e Marlon; Dodi, Edenilson e Monsalve; Pavon, Riquelme e Arezo. E foi neste tempo em que Arezo ampliou para o time da Capital. No último quarto, a única alteração foi a entrada de Luan Cândido no lugar de Edenílson. Com a bola rolando, Arezo marcou seu segundo gol no jogo e o lateral-esquerdo decretou o resultado.

A atividade realizada no cetro de treinamentos serviu para dar rodagem aos atletas gremistas. Os nomes que não participaram foram Cristian Olivera, Braithwaite, Aravena, Villasanti, Ronald, Igor Serrote e Nathan. O último teve uma lesão constatada na panturrilha direita e está em processo de recuperação.

Em relação ao dinamarquês, ele está em estágio final de recuperação do problema no tornozelo e o paraguaio se reapresentou três dias depois do restante do grupo e está adquirindo a forma física ideal. Serrote e Aravena estão em transição física, enquanto Kike se recupera de um acidente doméstico. O uruguaio sofreu queimaduras com água quente no pé direito

Ao encerrar da partida, o diretor-executivo Luís Carlos Vivian atualizou informações e esclareceu o caso do volante Caíque. Segundo o dirigente, além da reprovação nos exames, um desacerto com o staff do atleta interromperam o desfecho positivo da negociação.

Vivian informou ainda que a direção está atenta no mercado e busca, de maneira mais cuidadosa, a contratação de um ponta criador e um zagueiro destro. Em relação ao desacerto com o atleta do Juventude, o diretor reforçou que esta função segue na mira e confirmou que Danilo Barbosa, do Botafogo, é um dos jogadores observados. O dirigente negou a procura do Athletico-PR por Carballo e Jemerson.