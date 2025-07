Peñarol demonstra interesse em repatriar Arezo por empréstimo

A terça-feira (1º) do Grêmio esteve cercada por polêmica e especulação envolvendo atletas. Questões estas que roubaram a atenção da preparação que acontece no CT Luiz Carvalho de olho no recomeço das competições na próxima semana. A mais concreta entre elas se refere à nota divulgada pelo Juventude em relação à condição física de Caíque. A segunda questão seria o interesse do Peñarol em Arezo.

O clube uruguaio quer contar com o atacante. A proposta inicial para adquirir o atleta é de empréstimo até o final da temporada. Além disso, o Aurinegro pagaria 300 mil dólares (R$ 1,6 milhões) e arcaria com 100% do salário do jogador, que é de aproximadamente R$ 700 mil.

Não é segredo o desejo do atacante em vestir a camisa do seu ex-clube. Recentemente, em entrevista para o portal El Espectador, do Uruguai, o camisa 19 falou sobre a boa relação que tem com o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, e disse que o dirigente sabe o que precisa fazer para contratá-lo. A saída do atleta está condicionada à chegada de um novo atacante no Tricolor.

Outro assunto que causou polêmica foi o parecer do Juventude que contrariou, em nota, os resultados dos exames físicos de Caíque. O meio-campista chegaria a Porto Alegre por R$ 7 milhões, mais o envio de Luan Candido ao Alviverde. Entretanto, o atleta foi reprovado nos exames médicos e a negociação foi terminada.

“É importante destacar que, em nenhuma circunstância, o Departamento Médico do Juventude liberaria um jogador para treinamentos ou jogos sem que suas condições clínicas e físicas estivessem plenamente comprovadas. O atleta passou por nova avaliação com um especialista que não identificou qualquer impedimento à prática esportiva”, afirmou o clube da Serra gaúcha.