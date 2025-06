Grêmio entra na última semana livre e Mano intensifica trabalhos

O que antes parecia ser um demorado período de treinamentos sem jogos, entra, nesta terça-feira (1º), na sua última semana livre antes da volta das competições. O Grêmio enfrenta o São José, no próximo dia 8, na Arena, às 19h30min, pela decisão da Recopa Gaúcha. Até lá, o técnico Mano Menezes fará os ajustes finais antes de recomeçar a segunda metade da temporada.

Dando seguimento na preparação, o Tricolor prepara um jogo-treino contra o Aimoré na próxima quarta-feira, no CT Luiz Carvalho. A intenção de realizar a partida foi informada por Mano ainda antes da paralisação por conta da disputa do Super Mundial de Clubes. O embate será realizado com um tom preparatório para dar ritmo ao clube porto-alegrense. Após o enfrentamento pela Recopa Gaúcha, o Grêmio terá jogos pelo Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Portanto, a comissão técnica tem reforçado a parte física juntamente com orientações táticas.

Apresentado na última quarta-feira, Alex Santana é a única novidade no elenco gremista. O meio-campista destacou na sua apresentação que os trabalhos físicos foram a tônica na semana inicial de trabalhos. “A gente tem que tentar se encaixar o mais rápido possível no padrão do Mano. Nessa parada, vamos nos adaptar melhor para dar o melhor possível, realizamos, na maior parte do tempo, trabalhos físicos”, disse.

Com atividades divididas em técnicas e físicas, o líder da casamata começa a intensificar os preparativos das situações de campo. Conforme informado pelo clube, trabalhos de finalização, marcação e enfrentamentos com diferentes confrontos e transições no meio campo, foram realizados.