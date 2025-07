Cartão impede duelo de irmãos Bellingham no Mundial e deixa caçula desolado

Não será na Copa do Mundo de Clubes que os irmãos Jude e Jobe Bellingham se enfrentarão, apesar de os caminhos de Real Madrid e Borussia Dortmund se cruzarem nas quartas de final.

Jobe chegou às oitavas pendurado e levou o segundo amarelo nesta terça-feira (01) na vitória do Dortmund sobre o Monterrey. Titular, o irmão mais novo recebeu o cartão ainda no primeiro tempo por falta em Deossa. Com isso, ele cumprirá suspensão na próxima fase e não enfrentará o Real Madrid de Jude e companhia. Os dois times se encaram no próximo sábado, dia 5, às 17h no Metlife Stadium.

O caçula desconhecia o regulamento do Mundial e ficou desolado quando soube que perderá o duelo contra o time do irmão. Na maioria das competições, a suspensão automática vem após o terceiro cartão amarelo, e não com o segundo, conforme determinado no torneio da Fifa.

Jobe não sabia que com o segundo amarelo ele já estaria suspenso. "No intervalo, ele ainda não sabia que não poderia jogar o próximo jogo, eu tive que dizer a ele. Ficou muito desapontado, tinha muita vontade de jogar. Mas tenho certeza de que eles se verão em breve, talvez na próxima Champions", afirmou Niko Kovac, técnico do Dortmund

Com isso, apenas Jude Bellingham disputará o jogo das quartas. O encontro dos dois times faz com que apenas um dos irmãos siga disputando o torneio. Quem passar enfrenta o vencedor de PSG x Bayern na semi-final.

Seguindo os passos do irmão, Jobe acabou de chegar no Dortmund e já assumiu a titularidade. Dois anos mais novo que Jude e também meio-campista, ele veio do Sunderland, da segunda divisão inglesa, após o fim da última temporada europeia e ganhou a posição durante o Mundial.