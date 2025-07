João Fonseca avança à 3ª rodada de Wimbledon e encerra jejum de 15 anos

Em jogo atrasado em cerca de duas horas por causa da chuva que caiu em Londres na manhã desta quarta-feira (2), João Fonseca venceu o americano Jenson Brooksby por 3 sets a 1 e avançou à terceira rodada no Grand Slam de Wimbledon. As parciais foram de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4, em 3 horas e 14 minutos de partida.

Na próxima rodada, o tenista de 18 anos, o mais novo a avançar à terceira rodada de Wimbledon desde Bernard Tomic, em 2011- encara o chileno Nicolas Jarry (143º), que veio do qualificatório e derrotou na segunda rodada o americano Learner Tien (62º).

Em sua primeira participação na chave principal do tradicional torneio disputado na grama, João já alcançou a melhor campanha de um tenista brasileiro em simples na categoria masculina desde 2010, quando Thomaz Bellucci também chegou à terceira rodada, caindo na ocasião para o sueco Robin Soderling.

O melhor resultado do país até aqui na chave masculina de simples é a fase quartas de final, alcançada por Armando Vieira, Thomas Koch, Gustavo Kuerten e André Sá, em 1951, 1967, 1999 e 2002, respectivamente.

No feminino, Maria Esther Bueno conquistou três títulos de simples, em 1959, 1960 e 1964.

Nas duplas, Marcelo Melo foi o campeão em 2017, ao lado do polonês Łukasz Kubot.

Foi o primeiro confronto entre João, 54º do mundo e na melhor colocação da carreira até aqui, e Brooksby, que é o 101º do ranking -o tenista dos Estados Unidos chegou a alcançar o posto de 33º, em 2022, mas perdeu posições após sofrer com lesões e uma suspensão no fim de 2023, por não ter comparecido a testes antidoping, voltando ao circuito no início deste ano.

No jogo desta terça-feira, João adotou uma postura agressiva nas devoluções e conseguiu a primeira quebra contra Brooksby no quinto game do primeiro set, abrindo 3 a 2 de vantagem. Ele ainda salvou dois break-points no oitavo game e administrou a vantagem para fechar a parcial em 6 a 4.

No segundo set, os tenistas confirmaram os respectivos serviços até o 11º game. Sacando em 6 a 5 a favor do americano para levar a definição para o tie-break, João viu o adversário aumentar a pressão nas devoluções, acabou cometendo erros não forçados e teve o serviço quebrado, com Brooksby fechando a parcial em 7 a 5.

No terceiro set, João voltou melhor e conseguiu quebrar o serviço do americano duas vezes. Ele ainda viu o americano devolver uma das quebras no quarto game, mas não se abalou e voltou a quebrar o serviço de Brooksby no sétimo game para ampliar a vantagem e sacar na sequência para fechar o set em 6 a 2.

No quarto, o brasileiro manteve a toada e quebrou novamente o serviço do americano no quinto game, abrindo 3 a 2 de vantagem no set. No oitavo game da parcial, o americano reagiu e acertou uma devolução na linha para empatar o jogo em 4 a 4. João devolveu a quebra no game seguinte e sacou em seguida, salvando três break-points, para fechar o set em 6 a 4.

João Fonseca enfrenta o Nicolas Jarry pela terceira fase do torneio, na sexta-feira. O chileno é atualmente o numero 134 do ranking mundial.