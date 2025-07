Gonzalo García decide e Real Madrid despacha a Juventus pelas oitavas do Mundial de Clubes

Tradicionalmente favorito nas competições que participa, o Real Madrid manteve o seu DNA vencedor nestas oitavas de final do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (1º), com um gol de Gonzalo García, o gigante espanhol venceu a Juventus por 1 a 0, no Hard Rock Stadium, em Miami, e se garantiu nas quartas do torneio organizado pela Fifa.

Na próxima fase, os espanhóis aguardam o seu adversário do confronto entre Borussia Dortmund, da Alemanha, e Monterrey, do México. A partida acontece ainda nesta terça-feira, em Atlanta. O confronto pelas quartas está marcado para o próximo sábado, em Nova Jersey.

Após estrear com empate diante do Al-Hilal, o Real engatou a sua terceira vitória seguida já levando em conta o triunfo sobre os italianos. Já a Juventus, que vinha de uma derrota dolorida para o Manchester City (5 a 2) no último jogo da fase de grupos, acumulou o seu segundo revés seguido e se despede da competição.

O duelo, que reuniu dois gigantes do futebol europeu, apresentou um início equilibrado em um primeiro tempo com duas fases distintas. A Juventus esteve mais efetiva até os 25 minutos enquanto o rival espanhol comandou as ações na segunda metade.

Atacando em bloco, o conjunto de Turim explorou mais o setor esquerdo com Cambiasso no apoio e as infiltrações de Kolo Muani. Apostando nas jogadas individuais, Yldiz conseguiu desmantelar a marcação adversária e deu trabalho aos defensores merengues.

Melhor condicionado fisicamente, o Real Madrid utilizou a posse de bola no meio-campo para quebrar o ritmo dos italianos. Com Vini Jr bem marcado, os arremates de meia distância surgiram como um plano B. Em duas dessas tentativas, Di Gregorio teve de trabalhar para espalmar chutes de Tchouaméni e Valverde.

Com mais mobilidade no meio-campo, o inglês Jude Belligham foi peça fundamental para o aumento da intensidade ofensiva do Real Madrid no fim do primeiro tempo. A volta do intervalo caracterizou de vez o domínio espanhol nestas oitavas de final. E em sua terceira investida, os merengues inauguraram o marcador. Alexander-Arnold cruzou da direita, Gonzalo García cabeceou com estilo e estufou a rede fazendo 1 a 0 com apenas oito minutos de luta.

A partir daí, o bombardeio se solidificou e a equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso criou seguidas oportunidades de aumentar o placar no Hard Rock Stadium em Miami. Com vantagem de um gol, Xabi Alonso aproveitou o seu banco de reservas para colocar jogadores experientes em campo. Mbappé, recuperado de uma gastroenterite, fez a sua estreia no Mundial e entrou na vaga de Gonzalo García. De saída do clube, Modric entrou para cadenciar a partida e substituiu Arda Güller.

Na base do abafa, a Juventus tentou dar seu último suspiro e chegou a criar oportunidades utilizando cruzamentos. Mas foi o Real que continuou mais perto de ampliar. Tchouaméni, em chute da entrada área, criou a última boa chance da partida. Com o duelo sob controle, o conjunto espanhol apenas esperou o apito final para fazer a festa em Miami.