Brasileiros decidem, e Al Hilal elimina o City em jogo de reviravoltas

O Al Hilal protagonizou uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira (30) ao eliminar o Manchester City com uma vitória de virada por 4 a 3, concluída na prorrogação.

A equipe da Arábia Saudita contou com três gols brasileiros para chegar às quartas de final, fase em que enfrentará justamente um adversário do Brasil, o Fluminense.

LEIA TAMBÉM: Fluminense se junta ao Palmeiras e avança às quartas do Mundial

O duelo contra o time carioca será na próxima sexta-feira (4), às 15h (de Brasília), em Orlando, no mesmo palco em que Marcos Leonardo, com dois gols, e Malcom brilharam diante do clube comandado por Pep Guardiola.

O time dirigido pelo espanhol acabou pagando caro pelo desperdício de chances no primeiro tempo, quando dominou as ações, mas marcou apenas um gol, com Bernardo Silva, aos nove minutos.

Os jogadores sauditas ainda reclamaram de um toque de mão na origem da jogada, mas o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela mandou o jogo seguir após o VAR analisar o lance por quase três minutos.

Além de abrir o placar cedo, o City obrigou o goleiro Bounou a fazer pelo menos sete defesas -algumas de alto grau de dificuldade- que impediram o time inglês de construir uma vantagem mais confortável.

Embora não tenha se limitado a ficar na defesa, a equipe saudita não exigiu nenhuma intervenção de Ederson na etapa inicial. Nas poucas vezes em que conseguiu chegar perto da área do goleiro brasileiro, o Al Hilal desperdiçou suas finalizações.

A história do segundo tempo foi bem diferente. Com um começo avassalador, o time saudita buscou a virada em apenas seis minutos.

Primeiro, Malcom fez grande jogada individual, levou a bola até a grande área e tocou para João Cancelo. O português cruzou rasteiro e, após um bate-rebate, a bola sobrou para Marcos Leonardo cabecear para o gol.

Depois, foi a vez do ex-jogador do Corinthians deixar sua marca. Aos seis minutos, ele puxou um contra-ataque, carregou a bola desde o meio de campo e bateu rasteiro para vencer Ederson.

O City, porém, reagiu rapidamente. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio, Haaland, que estava sumido no jogo, apareceu para empatar. Primeiro, ele tentou desviar de cabeça, mas errou o alvo. A bola rebateu na defesa e voltou para o próprio norueguês, que esticou a perna e empurrou para a rede.

As duas equipes continuaram buscando o gol --o City rondando a área adversária e o Al Hilal apostando em rápidos contragolpes. O empate, contudo, persistiu até o fim do tempo regulamentar, forçando a disputa da prorrogação.

Nos primeiros 15 minutos extras, as duas equipes voltaram a balançar as redes. Desta vez, o time saudita saiu na frente, com o zagueiro Koulibaly, que marcou de cabeça após escanteio, aos quatro minutos.

Dez minutos depois, a equipe inglesa voltou a empatar, com Phil Foden, que recebeu lançamento na grande área e finalizou cruzado.

No segundo tempo da prorrogação, só o Al Hilal conseguiu balançar a rede, novamente com Marcos Leonardo, que decretou a vitória e a surpreendente classificação saudita.