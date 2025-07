Fluminense se junta ao Palmeiras e avança às quartas do Mundial

Dos quatro brasileiros que disputam o Super Mundial de Clubes, somente dois seguem na competição e estão entre os oito melhores times do mundo. Com a surpreendente vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão por 2 a 0, em Charlotte, nesta segunda-feira (30), o time do técnico Renato Portaluppi se juntou ao Palmeiras e se classificou para às quartas de final do Mundial. Conforme já havia adiantado o comandante do Tricolor, os cariocas não iriam se intimidar com os italianos - que eram tidos como favoritos perante os brasileiros.

"Todo mundo fala que a Inter é a favorita. Mas dentro de campo a história é diferente", disse, com razão, Portaluppi. O Fluminense abriu o placar logo nos primeiros minutos com o artilheiro Germán Cano, de cabeça. Após o gol, foi inevitável o recuo estratégico da equipe do Fluminense que soube se defender com excelência das investidas da Inter e sair no contra-ataque. Foi desta maneira que Hércules fechou o marcador nos acréscimos da partida.

Com a eliminação inesperada para o tricolor carioca, a Nerazzurri se despede precocemente da competição. A atual vice-campeã da Liga dos Campeões foi a líder do Grupo E. Entretanto, as atuações não encantaram e a queda para uma equipe mais organizada era inevitável.

Para batalhar pela histórica vaga nas semifinais do Mundial, o Fluminense entra em campo na próxima sexta-feira, às 16h, em Orlando, contra Manchester City ou Al-Hilal. A mentalidade dos comandados de Portaluppi seguem a mesma: fazer história.

As outras semifinais definidas prometem fortes embates. A começar pelo outro brasileiro vivo no torneio: Palmeiras. O Alviverde irá reencontrar o Chelsea após quatro anos da derrota do Mundial de Clubes de 2021. Entretanto, o técnico Abel Ferreira quebra a cabeça para montar a equipe.

O Palmeiras jogará sem quase todos os seus titulares da linha defensiva. Murilo, machucado, além de Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos, não estarão em campo contra os ingleses. As alternativas para suprir as ausências ficam na disputa entre Micael, Naves e Benedetti para ser parceiro de Bruno Fuchs na zaga. Na lateral esquerda, o único candidato para a vaga é Vanderlan. A não ser que o treinador faça improvisações. Nesse caso, pode, por exemplo, usar o lateral-direito Mayke do outro lado.

As outras partidas das quartas de final terão PSG contra o Bayern de Munique, no sábado, às 13h. Ambos os times chegam com moral após derrotarem Inter Miami e Flamengo, respectivamente. Decretando os embates das semis, o vencedor de Borussia Dortmund e Monterrey enfrentam os triunfantes de Real Madrid e Juventus, às 17h.